В Новосибирске, по поручению губернатора Андрея Травникова, обновят парк вагонов метрополитена

Губернатор Андрей Травников напомнил, что при содействии Правительства Новосибирской области активная работа по обновлению общественного транспорта в столице Сибири продолжается.

— В 2024 году закупим еще 80 троллейбусов по договору лизинга. В планах этого года, помимо обновления парка троллейбусов – модернизация 20 трамваев и дальнейшая закупка новых автобусов. Техника оснащена современными системами и максимально комфортна для пассажиров, — отметил глава региона.

Накануне правительство Новосибирской области внесло изменения в региональную госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области». Согласно нововведениям, уточнен порядок распределения субсидий местным бюджетам с учетом предельных уровней софинансирования.

При распределении субсидии Новосибирску на развитие городского метрополитена учитывается наличие в собственности объектов метрополитена, а также расходных обязательств на развитие метрополитена. Документ опубликован на сайте Правительства региона.