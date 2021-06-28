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В Новосибирск перевели прокурора из Краснодара

  • 28/06/2021, 17:02
Автор: Марина Санькова
Новости Новосибирска
Старший советник юстиции Сергей Коростылев назначен на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области.

Сергей Коростылев назначен на должность в Новосибирской областной прокуратуре указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года. В органах прокуратуры Коростылев служит с 1994 года в должностях следователя прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края, заместителя прокурора Тимашевского района Краснодарского края, прокуроров Ленинградского, Тимашевского, Красноармейского районов Краснодарского края.

С 2018 года до июня 2021 года занимал должность начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Краснодарского края.

Борис Крылов, с июня 2019 года занимавший должность первого зампрокурора Новосибирской области, указом президента назначен новым прокурором Свердловской области сроком на 5 лет.

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура НСО кадровые назначения


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