В Новосибирск перевели прокурора из Краснодара

Сергей Коростылев назначен на должность в Новосибирской областной прокуратуре указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года. В органах прокуратуры Коростылев служит с 1994 года в должностях следователя прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края, заместителя прокурора Тимашевского района Краснодарского края, прокуроров Ленинградского, Тимашевского, Красноармейского районов Краснодарского края.

С 2018 года до июня 2021 года занимал должность начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Краснодарского края.

Борис Крылов, с июня 2019 года занимавший должность первого зампрокурора Новосибирской области, указом президента назначен новым прокурором Свердловской области сроком на 5 лет.