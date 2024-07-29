Караси, лещи и окуни довели рыбака до суда под Новосибирском

Сибиряк попался на незаконной рыбалке под Новосибирском. Прокурор Ордынского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в вылове воных биологических ресурсов в местах нереста.

― По версии следствия, обвиняемый в запрещенные сроки, находясь в акватории Новосибирского водохранилища, используя запрещенные для лова предметы, незаконно выловил 16 карасей, 4 язя, 3 леща, плотву и 4 окуня, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Рыбные котлеты, которые рыбак, планировал приготовить на ужин, обошлись ему слишком дорого. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 17,5 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении браконьера рассмотрит мировой суд.

Ранее редакция рассказывала, что в рамках операции «Рыболов» полицейские проверяли, как соблюдают законы о защите природы.