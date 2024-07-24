Рыбак не смог поймать золотую рыбку в Новосибирске и стал уголовником

В рамках операции «Рыболов» полицейские проверяли, как соблюдают законы о защите природы и предотвращают незаконный промысел биоресурсов.
Они провели рейд в речном порту и обнаружили незаконный вылов рыбы на левом берегу Обского водохранилища.
– 35-летний местный житель с использованием моторной лодки и ставной сети добыл семь экземпляров стерляди и одного леща, – говорится в сообщении Транспортной полиции Сибири.
Ущерб составил более 32 тысяч рублей. Улов с рыбацким оборудованием был изъят.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
Ранее редакция сообщала о том, что рыбак с собакой чудом выжил, перевернувшись на лодке в Новосибирске.
Источник фото: Транспортная полиция Сибири
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