Рыбак не смог поймать золотую рыбку в Новосибирске и стал уголовником

В рамках операции «Рыболов» полицейские проверяли, как соблюдают законы о защите природы и предотвращают незаконный промысел биоресурсов.

Они провели рейд в речном порту и обнаружили незаконный вылов рыбы на левом берегу Обского водохранилища.

– 35-летний местный житель с использованием моторной лодки и ставной сети добыл семь экземпляров стерляди и одного леща, – говорится в сообщении Транспортной полиции Сибири.

Ущерб составил более 32 тысяч рублей. Улов с рыбацким оборудованием был изъят.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что рыбак с собакой чудом выжил, перевернувшись на лодке в Новосибирске.