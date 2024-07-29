План переезда госкорпораций в Новосибирск и Красноярск появится осенью

Готовится переезд головных офисов госкорпораций в Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. Об этом в своем аккаунте ВКонтакте написал начальник информационно-аналитического управления мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный.

— Первой «полетит» голова «РусГидро» — в Красноярск. Владимир Путин к 1 октября ждёт от правительства РФ план перемещения из Москвы ещё ряда офисов госкомпаний, — пишет чиновник. — Это принудительное действие с целью… Короче: чтобы в некоторых важных для страны городах в бюджете стало больше денег. И символическое значение: что не только в Москве элита может жить и работать

По его словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который на минувшей неделе посетил Новосибирск, не случайно тщательно инспектировал состояние аэропортов Сибири и Дальнего Востока.

В дальнейшем обсуждении в аккаунте под новостью Наконечный отметил, что Новосибирску было бы логично принять «Ростех».

— Я слежу за телеграм-каналами, которые излагают повестку, транслируемую администрацией президента, а также за сайтом kremlin.ru. Там уже обозначались конкретные сроки подготовки плана перемещения —1 октября, — пояснил Наконечный редакции Infopro54. — Кроме того, об этом синхронизировано говорят неформальные источники. Я вижу в этом определенную подготовительную информационную компанию.

Что касается «Ростеха», то по словам Кирилла Наконечного, это его предположение, основанное на том, что многие новосибирские предприятия завязаны на ОПК и тяготеют к «Ростеху».

— Есть еще ряд корпораций, которые, на мой взгляд, могут быть заинтересованы в Новосибирске, но пока их я бы не стал называть, — добавил собеседник Infopro54.

— Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться, — пояснял Путин, отвечая на вопрос модератора мероприятия, политолога Сергея Караганова.

Напомним, в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин отмечал, что «России можно думать о третьей столице, но делать это необходимо через создание привлекательных условий».

Глава государства также сказал, что «центр экономического развития России сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток». Также на ПМЭФ Владимир Путин поднял вопрос о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы.

— Такое решение будет благоприятным, поскольку за счет НДФЛ дополнительно вырастут собственные доходы бюджета города. Дефицита офисных площадей в Новосибирске не наблюдается. Так что будем рады переезду сотрудников госкорпораций и их семей! — подчеркнул Максим Кудрявцев.

В ответ на запрос Infopro54 мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил редакции, что будет рад, если в город переедут головные структуры крупнейших госкорпораций, их сотрудники, а также семьи.

Брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров, комментируя в своем телеграм-канале эту информацию, отметил, что офисов для приема в Новосибирске госкорпораций нет и не исключил, что сейчас коммерческая недвижимость в городе начнет расти в цене.

Ранее редакция сообщала о том, что российский миллиардер второй раз предложил перенести столицу в Сибирь.