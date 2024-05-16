«Караулит жертв у детдома»: несколько женщин пострадали от неадекватной сибирячки с ножом в Новосибирске

В редакцию Infopro54 обратилась жительница Новосибирска Елена, которая едва спаслась от неадекватной сибирячки с огромным ножом в руках.

Инцидент произошел 1 мая, когда Елена гуляла во дворе дома № 28 на улице Ватутина.

― Я была во дворе дома. Сидела на лавочке, разговаривала по телефону. Обернулась, она с ножом стоит за мной. Я стала вставать. Она в меня его воткнула, но он по куртке скользнул и не воткнулся. Я побежала от этой лавки, заскочила в пекарню. Она тоже обошла дом, увидела меня в витрине и зашла в пекарню. Достала нож, приблизилась и со словами: «Думала убежала от меня?», махала перед лицом. Сотрудники пекарни кричали, что вызовут полицию, ее это спугнуло и она вышла и пошла в сторону Сан-Сити, ― вспоминает происшествие наша читательница.

Елена, отойдя от шока, сразу позвонила в службу «112», объяснила ситуацию и попросила приехать на место полицию. Но на вызов никак не отреагировали.

― На Ватутина, 30 расположен детский дом. Вот она там где-то постоянно прячется, караулит новых жертв. На площадке гуляют дети, которые в любой момент могут попасть под горячую руку этой ненормальной, ― рассказывают местные жители.

Но, судя по всему, вооруженную маньячку интересовали только особы женского пола. 13 мая она снова вышла на охоту. О случае нового нападения очевидцы рассказали Горсайту.

― Сегодня моя коллега просто шла по своим делам, неизвестная накинулась на неё с ножом. Сейчас пострадавшая в больнице с ранениями, – рассказала свидетель происшествия.

Женщина также добавила, что накануне эта же сибирячка ударила пакетом воспитателя, которая гуляла с детьми и кидалась в драку.

На опасные сигналы отреагировала полиция, правда не с первого раза. Ненормальную быстро вычислили.

― Сотрудниками отдела полиции № 8 «Кировский» был осуществлен выезд на место, произведен поквартирный обход. Личность женщины была установлена. Гражданка передана специалистам специализированного медицинского учреждения, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Местные жители утверждают, что в психушке задержанная уже лечилась несколько раз. На какое-то время она успокаивается, а потом возвращается домой и все начинается сначала.