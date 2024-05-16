Убрать рекламный щит с Инстасамкой требуют общественники в Новосибирске

Инстасамка с билборда рекламирует платформу, которая предназначена для родителей, учителей и школьников. Жители Новосибирска посчитали такую рекламу неправильной.
Сам билборд находится на въезде на Димитровский мост.
Высказать свое мнение граждане решили через Союз отцов региона.
– У нас не одно, не два и не три обращения, а целой группы родителей. Официальных писем мы не писали. Отметили только мэра Максима Кудрявцева в сообществе соцсети, чтобы он обратил внимание, – отметил изданию Сибкрай.ru глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
Он подчеркнул, что в ближайшее время союз встретится с уполномоченной по правам ребенка области Надеждой Болтенко.
Напомним, что платформу внедряют в систему российского образования с 2023 года для дистанционного общения педагогов, учеников и их родителей. Программа создана на базе «ВКонтакте» при поддержке Минцифры РФ. Платформа должна заменить мессенджеры и внедрить дополнительные функции для родителей и учеников. Одним из амбассадоров продукта стала Инстасамка.
Ранее редакция сообщала о том, что певица Instasamka отменила свой концерт в Новосибирске.
Источник фото: Мэрия Новосибирска в Телеграм
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