Убрать рекламный щит с Инстасамкой требуют общественники в Новосибирске

Инстасамка с билборда рекламирует платформу, которая предназначена для родителей, учителей и школьников. Жители Новосибирска посчитали такую рекламу неправильной.

Сам билборд находится на въезде на Димитровский мост.

Высказать свое мнение граждане решили через Союз отцов региона.

– У нас не одно, не два и не три обращения, а целой группы родителей. Официальных писем мы не писали. Отметили только мэра Максима Кудрявцева в сообществе соцсети, чтобы он обратил внимание, – отметил изданию Сибкрай.ru глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

Он подчеркнул, что в ближайшее время союз встретится с уполномоченной по правам ребенка области Надеждой Болтенко.

Напомним, что платформу внедряют в систему российского образования с 2023 года для дистанционного общения педагогов, учеников и их родителей. Программа создана на базе «ВКонтакте» при поддержке Минцифры РФ. Платформа должна заменить мессенджеры и внедрить дополнительные функции для родителей и учеников. Одним из амбассадоров продукта стала Инстасамка.

Ранее редакция сообщала о том, что певица Instasamka отменила свой концерт в Новосибирске.