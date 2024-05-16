Щенков служебной овчарки подарили на юбилей пограничникам ФСБ в Новосибирске

В Новосибирской области пограничникам ФСБ подарили двух двух щенков восточно-европейской овчарки. Будущих хвостатых пограничников вручили сотрудникам погранслужбы на 100-летнюю годовщину Управления. Обоим щенкам уже дали клички.

— В торжественной обстановке председатель Новокузнецкой городской общественной организации «Ветераны пограничных войск» Сергей Слекишин передал Хлою и Хильду кинологам, за которыми их и закрепили, — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

После прохождения обучения в кинологическом Центре щенки встанут в строй со служебными собаками подразделений погранконтроля.

Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака Эмма помогла таможенникам задержать подозрительного пассажира в новосибирском аэропорту. В багаже мужчины сотрудники Управления обнаружили более 1,8 миллионов рублей и 101 доллар США наличными.