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«Тяжстанкогидропресс» продал базу отдыха под Новосибирском

  • 01/04/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
«Тяжстанкогидропресс» продал базу отдыха под Новосибирском
Покупателем стал предприниматель, работающий в ресторанном бизнесе

Совет директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» принял решение о продаже непрофильного актива — базы отдыха «Сосновый бор», которая расположена в Мошковском районе, рядом с рабочим поселком Станционно-Ояшинский. В состав базы входит 46 объектов: столовая, кинотанцевальная площадка, медпункт, бильярдная, баня, инфраструктурные объекты, а также домики для проживания гостей.

Как подчеркивается в документах, недвижимое имущество находится на земельных участках, предоставленных продавцу по договору аренды лесного участка от 2009 года, заключенному с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

По договоренности сторон, имущество будет продано за 15 млн рублей. Покупателем выступил индивидуальный предприниматель Денис Зарецкий.

По данным сервиса Контур Фокус, Зарецкий является совладельцем ООО «Европа» (33,3%) и ООО «Сибирь» (24%), которые работают в ресторанном бизнесе и занимаются доставкой продуктов, а также ООО «Сибирь» (50%) и ООО «Восток» (50%) – оптовая торговля. Партнером в этих компаниях у Зарецкого является Максим Почков.

Зарецкий до 2021 года был одним из учредителей дошкольной Образовательной организации Ассоциация «Развитие Новых Технологий Дошкольного Образования».

Напомним, ранее ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства. В феврале 2025 года завод завершил размещение допэмиссии.

Стоит также отметить, что в Новосибирской области уже несколько лет подряд растет спрос на отдых за городом.

Ранее редакция сообщала о том, что на федеральном уровне обсуждается вопрос о национализации «Тяжстанкогидропресса»

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : База отдыха «Тяжстанкогидропресс»


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