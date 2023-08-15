Карнавальный заплыв на сап-бордах пройдет в Новосибирске

20 августа компания Сап-Новосибирск приглашает горожан принять участие в карнавальном заплыве по маршруту «Бугринский мост — Заельцовский парк». Подобные мероприятия проходят на Оби с 2019 года. У участников на память всегда остаются красивые фотографии и позитивные эмоции.

— В мероприятии запланирован совместный массовый заплыв на сапах по красивейшим местам реки Обь с остановками на перекус и фотосессии. Участвовать можно всей семьей, командой коллег, компанией приятелей, с питомцем, или в одиночку, — зазывают организаторы.

При этом всем желающим стоит учитывать, что бронировать места лучше заранее, так как количество прокатных сапов ограничено. Точка сбора под Бугринским мостом в 12 часов 20 августа.