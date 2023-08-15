Забота о городских лесах и парках выходит на новый уровень

Защита городских лесов, их качественное содержание — среди главных и масштабных задач по сохранению зелёного каркаса Новосибирска. Выездное совещание по перспективам развития и содержания зелёных территорий провёл Губернатор Андрей Травников в ПКиО «Заельцовский».

Заельцовский парк – южная часть одноименного бора – один из старейших парков Новосибирска и самый большой. В 2021-2022 годах было проведено его благоустройство в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня это не только одно из любимых мест отдыха новосибирцев, но и своеобразная буферная зона между урбанизированной частью областной столицы и основным массивом Заельцовского бора – особо охраняемой природной территорией. В Новосибирске два городских лесничества – Заельцовское и Первомайское, которые занимаются содержание более 8500 га леса.

— Я в июне принял принципиальное решение о создании учреждения. Честно скажу, был в раздумьях, под каким министерством его создавать. Сегодня вы меня убедили, что это больше леса, чем парки. Поэтому готовьте предложение по созданию отдельной структуры по обслуживанию и Заельцовского бора, и Дендропарка, — поручил глава региона министру природных ресурсов и экологии.

Также губернатор поддержал предложение Новосибирска по усилению Горзеленхоза, в том числе и направления, которое занимается городскими лесами.

Перспективное направление, требующее меньше временных и финансовых затрат по сравнению с оборудованием масштабных общественных пространств, но позволяющее повысить уровень комфорта в жилых микрорайонах, — внутриквартальное озеленение.