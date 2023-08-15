Торговые центры и общественный транспорт подключат к системе «Безопасный город» в Новосибирске

Торговые центры и общественный транспорт Новосибирска подключат к системе видеонаблюдения комплекса «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Во втором полугодии 2023 года планируется к реализации проект по передаче данных с камер видеонаблюдения, установленных в муниципальном общественном транспорте, в АПК «Безопасный город».

— Планируется подключить 48 камер с 24 городских троллейбусов маршрута №29. Также ведется работа по заведению в «Безопасный город» видеопотоков с крупных торговых центров, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день к системе подключено 1000 камер видеонаблюдения c объектов массового пребывания людей, это парки, скверы, общественные пространства, спортивные и транспортные объекты.

— Минцифрой региона реализован перечень 2023 года из 60 приоритетных объектов, согласованный с Главным управлением МВД России по региону и УФСБ России по Новосибирской области. Подключено 345 камер видеонаблюдения с функцией биометрии», – подчеркнул Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новый стадион «Сибирь-Арена» оснастили 118 камерами видеонаблюдения.