Выросли запросы по трудовому праву и банкротству

— В данный момент принципиальных изменений в нашей работе не произошло. У юристов прибавились запросы от доверителей в части трудового права, налогового права, банкротства.

Самое главное неудобство, которое доставило введение ограничительных мер, — это изменения в работе надзорных органов: перенос судебных заседаний и налоговых проверок замедлил завершение ряда проектов, которые мы сопровождаем.

Все остальные задачи решаются в режиме удаленной работы, с регулярными аудио- и видеокоммуникациями между сотрудниками.

В результате введения карантина, на наш взгляд, выявились новые ранее неохваченные или слабоохваченные ниши для развития бизнеса. В первую очередь, это онлайн-сегмент бизнеса и службы доставки, то есть услуги и решения для поддержания удаленной работы. Большинство рестораторов активно переходит и налаживает службы доставки, которые у некоторых отсутствовали вообще. Равно как и сфера услуг переносит все мероприятия из оффлайна в онлайн (те же бизнес-конференции, например). И всем, кто хочет выжить в этот период, так или иначе приходится принимать эти правила, оперативно перестраиваться. Поэтому в выигрыше оказываются те ниши, которые позволяют бизнесу продолжать работать.

Что касается мер поддержки бизнеса, прежде всего, они подразумевают отсрочку в уплате налогов. Но это не означает освобождение от них на время кризиса, поэтому такие меры нельзя назвать эффективными. Кроме того, поддержка предоставляется далеко не всем категориям предприятий.

Пока преждевременно делать какие-то выводы и оценивать масштабы последствий сложившейся ситуации. На юридическом бизнесе отражается платежеспособность клиентов, поэтому мы следим, в первую очередь, за теми отраслями, где они работают. Особенно беспокойство вызывает будущее таких пострадавших рынков, как общепит, гостиничные услуги, туризм и т.п.