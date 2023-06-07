Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем новосибирцам

Глава региона потребовал от подрядных организаций сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений, чтобы автомобилисты и общественный транспорт не стояли в пробках.

Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект.