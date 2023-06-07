Карта персональной ответственности дорожных подрядчиков будет доступна всем новосибирцам

Глава региона потребовал от подрядных организаций сделать всё для того, чтобы обеспечить пропускную способность на дорогах даже в период временных ремонтных ограничений, чтобы автомобилисты и общественный транспорт не стояли в пробках.
Также Андрей Травников предложил создать информационный ресурс, на котором каждый житель Новосибирска мог бы увидеть, когда и кто ремонтировал тот или иной дорожный объект.
– Попрошу минцифры присоединиться и помочь минтрансу быстро сделать такую информационную электронную карту и представить её общественникам, депутатскому корпусу. Каждый должен иметь возможность увидеть, когда сделана улица, каков гарантийный срок, истёк он или нет, и если не истёк, но есть дефекты – как говорится, ФИО того, кто делал ремонт, – потребовал губернатор.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :