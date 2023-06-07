«Много ответственных, а виноватого за исполнение не найдешь»: аудиторы затрудняются оценить перспективы стратегического развития Новосибирска

Контрольно-счетная палата в тупике

Оценка первого этапа реализации Стратегии развития Новосибирска до 2030 года поставила, по сути, в тупик аудиторов городской контрольно-счетной палаты. С одной стороны, как сообщают аудиторы, исполнение плана мероприятий стратегии в целом составило более 65%, а 90% мероприятий муниципальных программ реализованы с высокой эффективностью. С другой стороны, согласно анализу мониторинга показателей, из 125 показателей лишь по 48 (38%) значения имеют устойчивую положительную динамику.

— При этом установить степень выполнения мероприятий не представляется возможным, — говорит аудитор КСП Сергей Ерохин. — Информация плана мероприятий по реализации Стратегии в годовых отчетах мэрии носит общий характер. Не указаны, какие мероприятия плана не выполнены, по какой причине.

Напомним, что в последнее время как в Новосибирске, так и в Новосибирской области периодически анонсируются масштабные проекты: строительство новых жилмассивов, развитие системы метрополитена.

Без регионалов — никуда

В мэрии до сентября обещают провести работу над ошибками и навести порядок в части мониторнига мероприятий реализации стратегии развития Новосибирска до 2030 года. Как сообщила начальник департамента экономики и стратегического планирования Лариса Уткина в ходе заседания комиссии горсовета по контролю за работой исполнительной власти, по этому поводу департаментом получен соответствующий приказ.

— Согласно этому приказу к сентябрю я должна сформировать окончательный документ и в нем выразить конкретные предложения, что собираемся делать, — сказала Уткина, обращаясь к депутатам. — Согласна с КСП, но все не так просто. Очень много теоретической работы предстоит, нигде не прописано, как это делать. В отчете есть раздел по Стратегии, но вы отчет рассматриваете в феврале, а оценка идет по данным, которые до сентября поступают. Понятно, что к февралю полноценный мониторинг сделать невозможно, его мы начинаем делать в июле—августе.

В то же время, как следует из ответа начальника департамента, выявить «крайнего» за недостигнутые показатели будет довольно проблематично. Во-первых, все масштабные проекты город реализует в связке с областью, а то и с федералами.

— Мы всегда говорим о том, что актуализировать нашу Стратегию желательно одновременно с субъектом федерации, — поясняет руководитель департамента. — Одно без другого не работает. Наше решение — это только желание, стимул для работы в данном направлении.

Во-вторых, даже менее масштабные проекты, реализуемые исключительно муниципалитетом, как правило, имеют сразу несколько исполнителей — профильных подразделений.

Кастрация или фантазия?

Депутаты намерены отдельно рассмотреть данный вопрос еще раз в четвертом квартале, с приглашением всех ответственных лиц.

— Мне ваша позиция понравилась: много ответственных, а виноватого за исполнение не найдешь, — обратился к руководителю департамента, подводя итог обсуждения, председатель комиссии Андрей Гудовский. — Давайте так: виноваты руководители, которые работают по определенным направлениям, а не область виновата, федералы. Мы поэтому каждый год рекомендуем повышать взаимодействие с областью. У нас послушаешь: будет столько-то станций метро, мостов к 2030 году. Но только ничего нет. Гусинобродскую 10 с лишним лет достроить не можем. Зато разговоры на пресс-конференциях такие радужные, что просто плакать хочется от умиления.

По мнению депутата Натальи Пинус, содержание Стратегии не соответствует действительности в плане реальных полномочий муниципалитета.

— В Стратегии очень много того, что к нам, как к муниципалитету, не имеет ни малейшего отношения, — считает депутат. — Мы не могли не написать в Стратегии про развитие научного потенциала. Но как мы на него можем влиять? Или кастрировать Стратегию до наших полномочий, оставив только муниципальные программы, или согласиться, что это фантазия, каким бы мы хотели видеть Новосибирск.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирска, срок реализации Стратегии социально-экономического развития города составляет 12 лет и разделен на 3 этапа (первый этап — 2 года, последующие — по 5 лет каждый). На каждом из этапов установлены 10 целей социально-экономического развития города. План мероприятий по реализации Стратегии включает в себя 3 раздела, соответствующих этапам реализации. Основными механизмами реализации Стратегии выступают муниципальные программы стратегического и бюджетного планирования.

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