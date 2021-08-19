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Карта «Прибыль» Уралсиба вновь вошла в Топ-3 лучших доходных карт

  • 19/08/2021, 10:06
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших доходных карт в августе 2021 года, по версии портала Банки.ру.

Доходная карта — это любая дебетовая карта, по которой банк, как по вкладу, начисляет проценты на остаток по счету. Для Топ-3 эксперты подбирали  карты не просто с максимальной ставкой, но и с наиболее выгодными условиями обслуживания.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте – при покупках по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц он составит 6,25% годовых, а также один из самых высоких лимитов на рынке по сумме, на которую  начисляются проценты  – до 2 млн рублей включительно.

Карта выдается бесплатно, а если тратить по ней больше 1 тыс. рублей в месяц, то и за обслуживание платить также не придется. За покупки Уралсиб выплачивает еще кешбэк до 3%.

Еще одна актуальная опция – если указать карту Уралсиба для получения государственного пособия на школьников в 10 тыс. рублей, банк за каждого ребенка начислит по 1 500 бонусных рублей. Бонусными рублями можно компенсировать покупки по картам, подлюченным к программе Уралсиб Бонус на сумму от 1500р, то есть на счет клиенту вернутся уже настоящие рубли.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы вклады банки Банк Уралсиб


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