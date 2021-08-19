Найден подрядчик для ремонта купола новосибирского театра оперы и балета

Заявку на участие в конкурсе по ремонту купола Новосибирского театра оперы и балета подала только одна компания и, так как организация стала единственным претендентом на проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы здания Новосибирского театра оперы и балета, конкурс признан несостоявшимся. Подведение итогов состоялось 18 августа. Но в итоговом протоколе комиссии значится, что по закону заказчик должен заключить контракт с тем подрядчиком, который подал единственную заявку, так как она признана соответствующей заявленным требованиям. Стоимость контракта составила свыше 1,177 млрд рублей.

Напомним, электронный конкурс по поиску подрядчика был объявлен на сайте госзакупок 14 июля. По контракту подрядчик должен удалить трещины с бетонной части купола, установить противопожарную систему, отреставрировать декоративные элементы кровли купола, восстановить декоративные детали дверей, решёток и проделать другие работы. Сделать всё это нужно до 15 декабря 2023 года. На оплату ремонта пойдут субсидия и деньги театра, гарантийный срок составит пять лет.

Отметим, что «РСК-Ренессанс» уже работала по другим реставрационным проектам театра. К примеру, в 2019-м она выиграла тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ репетиционного зала (зона «А») и помещений зоны «Д» за 215 млн рублей. Ранее компания выполняла ремонтно-реставрационные работы на фасадах зон «Е», «Ж», «Д», кровле зоны «Д» и работы по усилению грунтового основания фундамента здания зон «Е», «Д». Стоимость этого контракта была 165,5 млн рублей. Всего у компании с НГАТОиБ заключены 4 контракта на общую сумму почти 788,8 млн рублей.

Компания ООО «РСК-Ренессанс» зарегистрирована в Москве с 2017 года. Гендиректор – Нино Лордкипанидзе, учредитель — Валерий Агеев, которому принадлежит 100% доли компании. Деятельность в области архитектуры является основной для компании, также она занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных и железных дорог, автомагистралей, метро, мостов, тоннелей и так далее. Ранее организация уже выигрывала тендеры на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании оперного театра в 2019 и 2021 годах. Одним из объектов реставрации был репетиционный зал.

Среди заказчиков подрядчика также были Михайловский театр, Государственный Эрмитаж и администрация губернатора Ленинградской области в Санкт-Петербурге.