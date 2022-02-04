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Карта «Прибыль» вошла в десятку самых выгодных дебетовых карт

  • 04/02/2022, 17:12
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных дебетовых карт по итогам января 2022 года, составленный порталом Bankiros.ru.

В десятке лучших представлена карта «Прибыль» Банка Уралсиб. Новости бизнеса

При составлении рейтинга аналитки оценивали такие параметры как стоимость обслуживания, наличие, простота начисления и процент кэшбека, наличие овердрафта, время изготовления карты, выбор платежной системы и процент на остаток по счету. Преимущество отдавалось продуктам, доступным для онлайн-оформления.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Недавно портал Банки.ру назвал карту «Прибыль» Уралсиба лучшей доходной картой 2021 года.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

 

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: СФО Россия Новосибирская область

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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