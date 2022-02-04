Рекламодателям
AliExpress RU&CIS NEW

В Новосибирске разрабатывают стратегию озеленения города до 2050 года

  • 04/02/2022, 16:47
Автор:
новости Новосибирска
В рамках ее реализации мэрия наращивает темпы озеленения уже с 2022 года.

Пойма Каменки, лесопарк «Сосновый бор», Заельцовский бор, озеленение городских территорий эти и другие задачи специалисты профильных подразделений мэрии обозначили как приоритетные на 2022 год, подводя итоги озеленительной работы прошлого года.

В 3,5 раза увеличим количество насаждений, которые будем использовать в Новосибирске, сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Эти насаждения мы должны уже сейчас высаживать в нашем питомнике. Мы должны разработать по большому счету стратегию озеленения Новосибирска, как минимум, до 2050 года, потому что срок исполнения сегодняшних посадок только через 10 лет. Поэтому я ставлю как задачу стратегию озеленения Новосибирска.

Что касается текущего состояния дел, то, как сообщают в мэрии, в уже имеющихся городских скверах сформированы новые участки растительности.

Были сформированы ели в Театральном, липы в Первомайском сквере, улучшено качество зеленой стены на бульваре Красного проспекта у памятника Покрышкину, рассказывают в мэрии. Основными новинками 2021 года стали оформление транспортных колец цветущими кустарниками, расширение ассортимента используемых растений. Акцент был сделан на создание объемных декоративных композиций. Были запроектированы первые клумбы с использованием многолетних растений. Будем проводить больше прямых закупок у питомников качественного посадочного материала для города.

Разработаны дизайн-проекты и других скверов города: в Октябрьском районе разработаны проекты Зыряновского, Воинского скверов, Грибоедовской аллеи, в Калининском — сквера по улице Фадеева, в Дзержинском — сквера им. Калинина, Центральном округе — Первомайского сквера и в Советском районе — для территории набережной микрорайона ОбьГЭС.

Новости Новосибирска

Почти 300 миллионов рублей будет стоить городу первый этап благоустройства территории в пойме реки Каменки

При этом некоторые площадки даже на стадии проектов уже получили высокую оценку, например проект благоустройства поймы Каменки.

Наш ландшафтный подход к проектированию парков и скверов признан одним из лучших в стране, рассказывает Анна Терешкова. Когда мы рассказали про парк «Каменка», на который мы заходим с МинЖКХ в этом году, нам в МинЖКХ РФ сказали, что это будет первый затопляемый парк России. Мы не противоречим реке. Весной она будет разливаться, но люди смогут гулять, это будет абсолютно экологический проект, когда мы не боремся с природой. Мы ее принимаем и вместе с ней хотим жить

Что касается более масштабных зеленых территорий, то в мэрии отмечают активное участие в их благоустройстве частных компаний. К примеру, в «Сосновом бору» благоустроена территория рядом с копанием «Элтекс» по инициативе самой компании: сделаны дорожки, новый мостик через ручей. В Ленинском районе при участии ГК «Стрижи» в рамках первого этапа благоустройства сквера проведены первые инженерные коммуникации. С ГК «Химметал» разработан дизайн-проект первой очереди благоустройства территории поймы реки Ельцовка1.

Работы по благоустройству этой территории самой строительной компанией уже начаты в прошлом году и продолжатся в этом, сообщают в мэрии. По этой территории подписано трехстороннее соглашение между департаментом культуры, спорта и молодежной политике, строительной компанией «Центр согласований и общественной организацией «Белая сирень». В прошлом году прошел большой воркшоп по проектированию и разработке концепции этой территории совместно с инициативной группой граждан.

Новости Новосибирска

При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт

Еще одним значимым достижением в части развития зеленых территорий, как отмечают в руководстве муниципалитета, стало создание водно-зеленого каркаса (ВЗК) Новосибирска совместно с французской федерацией архитекторов

Начинаем рассмотрение кластеров, выделенных на основе водосборных бассейнов, говорит начальник отдела МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая. Итог этой работы каталог всех участков, которые должны будут входить в ВЗК.

По информации мэрии Новосибирска, за 2021 год разработаны 8 комплексных дизайн-проектов развития территорий. На лесных территориях высажены 58 тысяч саженцев сосны и 2 тысячи саженцев ели. Убраны 574 кубометра аварийных деревьев. Проведен уход за подлеском на площади 7,9 га. С лесных территорий собран и вывезен 271 кубометр мусора. Расчищены около 4 км тропинок.

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook

484

Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология малые реки город благоустройство


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Четыре Глаза
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

03/02/2022, 14:22

Количество брокерских счетов сибиряков в 2021 году выросло в несколько раз

03/02/2022, 11:30

Муниципалитеты предлагают внести корректировки в федеральный закон об обращении с животными

31/01/2022, 11:15

«Технониколь» будет выпускать новую продукцию в Кузбассе

27/01/2022, 11:49

Актуальный разговор

интервью

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

Театры Новосибирска. Жизнь и смерть насекомых

04/02/2022, 15:16

Новосибирскую недвижимость с апартаментами тоже могут проверить

04/02/2022, 12:00

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

04/02/2022, 11:00

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

04/02/2022, 10:41
Популярное

Практичное устройство маленькой квартиры

02/02/2022, 17:19

В ледовом городке на набережной из-за новых требований скорректировали горки

02/02/2022, 13:59

Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

31/01/2022, 18:06

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

27/01/2022, 17:05

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00

Какое лето ожидается в Новосибирске в 2022 году?

26/01/2022, 17:19
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сибиряки получают 1000 рублей за перевод пенсии на счет в Банке «Левобережный»

04/02/2022, 17:23

Карта «Прибыль» вошла в десятку самых выгодных дебетовых карт

04/02/2022, 17:12

ВТБ запустил ипотеку на машиноместа и кладовки

04/02/2022, 14:55

ВТБ запускает автомобильный суперсервис

04/02/2022, 12:27

Новосибирские абоненты «Ростелекома» в 2021 году потратили на подарки более 11 миллионов бонусов

04/02/2022, 12:14

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
ПАРИ [CPS] RU

Экономика

новости Новосибирска

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Новосибирская компания создает кластер на юге России

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Финансы

новости Новосибирска

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

«Сейчас интересен бизнес, который сможет получить прибыль и принести ее акционерам»

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирскую недвижимость с апартаментами тоже могут проверить

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Новостройки Новосибирска. Суперпредложение в центре города

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

За 2021 год камеры, установленные на дорогах области, собрали более 1,3 млрд рублей штрафов

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

На улицах Новосибирска пройдут испытания нового троллейбуса

Медицина

онкология рак

Жить с диагнозом можно и нужно

Нарушения в торгах на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» выявлены в Новосибирске

В Новосибирской области планируют ввести новые ограничения

Главврач Бердской больницы возглавила перинатальный центр

Санаторий «Рассвет»: жители Сибири оценили программу кешбэка

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

новости культуры

Театры Новосибирска. Жизнь и смерть насекомых

За последние сутки в регионе выявлено 1 347 новых случаев COVID-19

Областной бюджет перечислил «Горводоканалу» Новосибирска 600 млн рублей

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Область простится с «мусорным» концессионером

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска