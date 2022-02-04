В Новосибирске разрабатывают стратегию озеленения города до 2050 года

Пойма Каменки, лесопарк «Сосновый бор», Заельцовский бор, озеленение городских территорий — эти и другие задачи специалисты профильных подразделений мэрии обозначили как приоритетные на 2022 год, подводя итоги озеленительной работы прошлого года.

— В 3,5 раза увеличим количество насаждений, которые будем использовать в Новосибирске, — сообщает вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. — Эти насаждения мы должны уже сейчас высаживать в нашем питомнике. Мы должны разработать по большому счету стратегию озеленения Новосибирска, как минимум, до 2050 года, потому что срок исполнения сегодняшних посадок — только через 10 лет. Поэтому я ставлю как задачу стратегию озеленения Новосибирска.

Что касается текущего состояния дел, то, как сообщают в мэрии, в уже имеющихся городских скверах сформированы новые участки растительности.

— Были сформированы ели в Театральном, липы в Первомайском сквере, улучшено качество зеленой стены на бульваре Красного проспекта у памятника Покрышкину, — рассказывают в мэрии. — Основными новинками 2021 года стали оформление транспортных колец цветущими кустарниками, расширение ассортимента используемых растений. Акцент был сделан на создание объемных декоративных композиций. Были запроектированы первые клумбы с использованием многолетних растений. Будем проводить больше прямых закупок у питомников качественного посадочного материала для города.

Разработаны дизайн-проекты и других скверов города: в Октябрьском районе разработаны проекты Зыряновского, Воинского скверов, Грибоедовской аллеи, в Калининском — сквера по улице Фадеева, в Дзержинском — сквера им. Калинина, Центральном округе — Первомайского сквера и в Советском районе — для территории набережной микрорайона ОбьГЭС.

— Наш ландшафтный подход к проектированию парков и скверов признан одним из лучших в стране, — рассказывает Анна Терешкова. — Когда мы рассказали про парк «Каменка», на который мы заходим с МинЖКХ в этом году, нам в МинЖКХ РФ сказали, что это будет первый затопляемый парк России. Мы не противоречим реке. Весной она будет разливаться, но люди смогут гулять, это будет абсолютно экологический проект, когда мы не боремся с природой. Мы ее принимаем и вместе с ней хотим жить

При этом некоторые площадки даже на стадии проектов уже получили высокую оценку, например проект благоустройства поймы Каменки.

Что касается более масштабных зеленых территорий, то в мэрии отмечают активное участие в их благоустройстве частных компаний. К примеру, в «Сосновом бору» благоустроена территория рядом с копанием «Элтекс» по инициативе самой компании: сделаны дорожки, новый мостик через ручей. В Ленинском районе при участии ГК «Стрижи» в рамках первого этапа благоустройства сквера проведены первые инженерные коммуникации. С ГК «Химметал» разработан дизайн-проект первой очереди благоустройства территории поймы реки Ельцовка—1.

— Работы по благоустройству этой территории самой строительной компанией уже начаты в прошлом году и продолжатся в этом, — сообщают в мэрии. — По этой территории подписано трехстороннее соглашение между департаментом культуры, спорта и молодежной политике, строительной компанией «Центр согласований и общественной организацией «Белая сирень». В прошлом году прошел большой воркшоп по проектированию и разработке концепции этой территории совместно с инициативной группой граждан.

— Начинаем рассмотрение кластеров, выделенных на основе водосборных бассейнов, — говорит начальник отдела МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая. — Итог этой работы — каталог всех участков, которые должны будут входить в ВЗК.

Еще одним значимым достижением в части развития зеленых территорий, как отмечают в руководстве муниципалитета, стало создание водно-зеленого каркаса (ВЗК) Новосибирска совместно с французской федерацией архитекторов

По информации мэрии Новосибирска, за 2021 год разработаны 8 комплексных дизайн-проектов развития территорий. На лесных территориях высажены 58 тысяч саженцев сосны и 2 тысячи саженцев ели. Убраны 574 кубометра аварийных деревьев. Проведен уход за подлеском на площади 7,9 га. С лесных территорий собран и вывезен 271 кубометр мусора. Расчищены около 4 км тропинок.