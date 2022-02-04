Сибиряки получают 1000 рублей за перевод пенсии на счет в Банке «Левобережный»

Специальное предложение действует для пенсионеров по старости (женщин старше 56,5 лет и мужчин старше 61,5 лет), пенсионеров льготных категорий и получателей военной пенсии. Чтобы получить выплату:

Обратитесь в офис банка с паспортом и СНИЛС до 31 марта 2022 года и оформите пенсионную карту. Получите на нее зачисление пенсии в период с 1 января по 31 мая 2022 года. Оплатите картой минимум одну покупку.

После этого банк начислит на ваш счет 1000 рублей*, и вы сможете снять их в банкомате любого банка без комиссии или рассчитаться деньгами прямо с карты и получить кешбэк.

Добавим, что пенсионная карта Банка «Левобережный» выдается бесплатно. Пенсия на нее приходит день в день. Каждый месяц на остаток по счету начисляется 3,5% годовых. За оплату картой любых покупок – услуг ЖКХ, товаров в магазинах, проезда в транспорте – возвращается кешбэк**. Таким образом, пенсионная карта позволяет ежемесячно экономить средства даже на повседневных тратах. Также можно получать вознаграждение за участие в акциях платежной системы «Мир» и ее партнеров. Кроме этого, владельцы пенсионных карт получают льготные условия по кредитам и повышенный доход по вкладам.

Подать заявку на пенсионную карту можно на сайте или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). По всем вопросам обращайтесь по бесплатному номеру 8-800-3333-555 и к специалистам в офисах.

* Срок проведения акции: 01.01.2022-31.03.2022. Участниками могут стать клиенты, не получавшие пенсию в Банке «Левобережный» в течение 2 месяцев до начала акции (в ноябре-декабре 2021 года). Выплата вознаграждения производится не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором были соблюдены все условия акции. Один клиент может получить 1000 рублей один раз. Правила проведения акции опубликованы на сайте банка.

** При условии использования мобильного приложения BL-online и совершения 15 и более операций оплаты товаров и услуг в месяц.