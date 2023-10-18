Карта жителя Новосибирской области: как получить и что она дает

Как получить карту

«Карта жителя Новосибирской области» начала действовать на территории региона в 2023 году. Это универсальный цифровой профиль на базе платежной системы «Мир». Поэтому стать участником проекта может только житель Новосибирской области с картой этой платежной системы. Для того, чтобы подключить карту к сервису, необходимо зарегистрироваться на сайте karta.nso.ru или в мобильном приложении.

Отмечается, что в приложении можно подключить только одну карту «Мир».

Возможности

В приложении «Карта жителя Новосибирской области» можно получить информацию о доступных льготах, пособиях и иных мерах адресной поддержки. Например, о доступных мерах поддержки при рождении ребёнка и мерах поддержки для многодетных семей.

До конца года планируется запустить сервис получения льготных лекарств с использованием «Карты жителя». С его помощью пользователи смогут увидеть в личном кабинете свои рецепты и актуальные по ним статусы (о готовности к выдаче лекарств), а также получать положенные препараты в пунктах выдачи, предоставляя личный Qr-код пользователя.

Карту жителя можно использовать для оплаты госпошлин, налогов, судебных задолженностей и штрафов. По данным регионального правительства, с начала работы сервиса, общий объём платежей по карте уже составил около 2 млрд рублей.

С помощью Карты жителя можно оплачивать покупки и услуги. Подключившись к программе лояльности «Привет, Мир!» жители региона получают скидки и бонусы у партнёров проекта.

Бонусы по Карте жителя

«Карта жителя» позволяет получать кешбэк за посещение организаций партнёров. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве региона 16 октября министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь, министерство ведёт переговоры с рядом спортивных организаций и коммерческих компаний, которые согласны влиться в проект. По его словам, интерес к подключению к сервису проявили ЛДС «Арена», волейбольный центр «Локомотив Арена», «Аквапарк», а также ряд торгово-развлекательных центров.

— До конца года ещё, как минимум, пять крупных знаковых учреждений планируется подключить к этому сервису. — отметил он.

Одним из первых сервисов, привязанных к Карте жителя, стала «Лаврентьевская карта» для молодых ученых. Аналог Пушкинской карты начал действовать в мае 2023 года. В программе участвуют 17 учреждений — все региональные театры, новосибирские государственные краеведческий и художественный музеи и ряд других учреждений культуры.

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Марии Точиловой, Карта жителя действует уже в 30 регионах России — от Чукотки до Крыма.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области создана рабочая группа по развитию услуг и сервисов карты жителя.