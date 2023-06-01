В Новосибирской области создана рабочая группа по развитию услуг и сервисов карты жителя

При правительстве Новосибирской области создана рабочая группа по вопросам развития услуг и сервисов на базе государственной информационной системы «Карта жителя Новосибирской области»

Ее цель — повышение качества и доступности государственных, муниципальных и социально значимых услуг, предоставляемых на территории Новосибирской области.

Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. В состав группы вошли все региональные министры, руководитель государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области», начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор государственного технического надзора Новосибирской области, заместитель мэра города Новосибирска, а также начальник управления по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской области и руководитель департамента имущества и земельных отношений региона.

Напомним, «Карта жителя Новосибирской области» позволит объединить множество государственных и коммерческих сервисов на единой цифровой площадке в соответствии с цифровым профилем гражданина, а также в соответствии с его индивидуальным набором льгот и систем лояльности.

Каждый житель региона сможет привязать к этой системе карту «Мир» или воспользоваться мобильным приложением.

Единая карта жителя уже введена в 22 регионах России. Среди них Кемеровская, Самарская, Тюменская, Нижегородская, Оренбургская, Сахалинская области, Республики Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), а также в городах Санкт-Петербург, Москва и др.

Ранее редакция сообщала, что социальный взрыв в автобусах предрекают из-за введения карты жителя Новосибирской области.