Банк России приостановит выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей

Центробанк принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, говорится в сообщении регулятора.

Выпуск банкноты уже приостановлен, при этом отмечается, что в широкое обращение она пока не поступила.

О причинах доработки не сообщается, однако, дизайн банкноты сразу после презентации вызвал широкий общественный резонанс относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

Обновленная банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Ранее редакция сообщала, что Центробанк вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.