Помощь бойцам СВО отправил Союз отцов Новосибирской области

Глава Союз отцов Новосибирской области Сергей Майоров отправил помощь бойцам СВО. Об этом Майоров сообщил на своей страице ВКонтакте.

— Отправили очередную партию в количестве 1500 штук антитепловизионных накидок Победа, для наших военных, — говорится в сообщении.

Как отметил глава Союза, за последние 10 дней это уже третья фура в зону СВО собранная совместно с Первой русской фабрикой.

Напомним, что Новосибирская область отправила зимнюю экипировку участникам СВО. К отправке подключилось учреждение ФСИН Тогучинского района, которое изготовило 270 печей и 1200 метров труб.

Ранее редакция сообщала о том, что первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО.