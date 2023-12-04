Установлена причина смерти последнего вора в законе в СИЗО Новосибирска

О смерти криминального авторитета Евгения Антипова в камере новосибирского следственного изолятора №1 стало известно летом текущего года.

― Причиной смерти Антипова стала передозировка наркотиками, — сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и инициирована проверка в отношении начальника изолятора Александра Гаськова.

Ранее следствие не разглашало причину смерти Антипова, однако его знакомые подозревали, что вор в законе употреблял слишком много анаболических стероидов.

― Антип занимался спортом и наращивал массу. Возможно, что переборщил с анаболиками и сердце не выдержало. Нашли его в камере уже мёртвым, ― рассказал источник в правоохранительных органах.

За плечами 51-летнего рецидивиста более двадцати лет, проведённых за решёткой. Последний приговор Антипов выслушал в Дзержинском районном суде в апреле 2016 года. За жестокие разборки в СИЗО № 1 его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Также погибший являлся единственным в России вором в законе, которого короновали по скайпу.

Ранее редакция сообщала, что накануне смерти Евгения Антипова доставили в новосибирское СИЗО из магаданской колонии. По словам источника в правоохранительных органах, это было сделано для того, чтобы навести порядок в воровском сообществе.