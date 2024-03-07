Губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

По традиции, в преддверии 8 марта Новосибирская область чествует многодетных матерей, удостоенных знака отличия «За материнскую доблесть». Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили 15 наград.

— С каждым годом эта церемония приобретает всё большее значение. Мы возвращаемся к своим корням, к своим истокам, к тем самым традиционным российским ценностям, о которых в последнее время очень много говорится, и важнейшими элементами этих традиционных ценностей является уважение к старшим, и уважение к женщинам. В последние годы на уровне государства делается очень много для поддержки материнства и детства, многодетных семей. Но и от нас, от каждого представителя российского общества, зависит, чтобы эти ценности по-настоящему вернулись в нашу жизнь, и в жизнь не только нашего поколения, но и подрастающих поколений. Мы с детства помним, что мама – это святое. И, конечно же, высочайшая ценность – это мама многодетной семьи. Огромное спасибо вам, уважаемые женщины, вашим мужьям, детям за то, что вы все эти годы сохраняли верность этому великому делу – созданию большой, многодетной семьи. У нас сегодня есть возможность, опираясь на ваш пример, говорить об этом, привлекать к этому внимание, воспитывать молодёжь в духе того, что вы делали, — подчеркнул глава региона.

Сегодня в регионе более 280 тысяч семей, каждая шестая из них – многодетная. В нашей области только за последние шесть лет количество многодетных семей увеличилось почти в два раза – с 25 106 в 2018 году до 47 061 в 2023 году.

Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 308 многодетных матерей.

Среди представленных в этот раз к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» – 13 женщин с 5 детьми, 1 женщина с 6 детьми, 1 женщина с 7 детьми. Возраст самой молодой мамы – 34 года.

Матерям, награждённым знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учёта налога на доходы физических лиц.

Также награждённым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области. Размер указанной компенсации определяется из расчёта 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин озвучил беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. Среди них – продление семейной льготной ипотеки, программы материнского капитала до 2030 года, увеличение налоговых вычетов на второго (2,8 тыс. рублей), третьего и последующих детей (до 6 тыс. рублей) и т. д. Будет запущен новый национальный проект, направленный на повышение качества жизни семей и поддержку рождаемости.