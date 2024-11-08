Карту индустриального наследия Левобережья разработали в Новосибирске

В книжном магазине «Карта мира» прошла презентация первой туристической карты по интересным местам левого берега Новосибирска, куда не принято водить туристов. Всего на карте можно найти 11 индустриальных объектов: Бугринский солодовенный завод, типографию «Совсибирь», соцгород завода «Сибсельмаш», сам завод «Сибсельмаш» («Сибкомбайн»), ТЭЦ-2, Кирзавод, завод «Тяжстанкогидропресс», трамвайное депо, водонапорную башню на площади Карла Маркса, ретрансляционную станция «Орбита», водозабор недалеко от Комсомольского железнодорожного моста. Создатели карты-схемы подчеркивают, что не претендуют на полноту исследования и раскрытия темы.

Продюсер проекта по созданию карты, куратор проекта «Новосибирск. Конструктивизм!», создатель маршрута «Линия авангарда» Карина Ляникова рассказала BFM-Новосибирск о запуске нового проекта под называнием «Маршрут построен». Цель начинания — вовлечение молодежи в тему индустриального наследия города. Реализация проекта включает в себя различные форматы работы, не только экскурсии. Первую версию карты без текстов уже представили на выставке «Соцгород: жизнь по плану». После карту дополнили, добавив описания объектов.

Разработчики планируют и дальше дополнять карту, включая в нее новые объекты.

— Проект покажем всем, что на Левобережье есть, что смотреть, – говорит гид-экскурсовод Михаил Питателев. — Почему-то у многих горожан к левому берегу стойкая идиосинкразия. Многие считают, что там отсталые районы и заброшенные заводы. Но на самом деле это ни так. История и архитектура Левобережья рассказывает о важнейших вехах в жизни города. Здесь были деревни, и только поглотив их, Новониколаевск стал Новосибирском в полной мере.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2025 года в Новосибирске введут туристический налог.