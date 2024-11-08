Матери, выбросившей младенца в мусорку, вынесли приговор в Новосибирске

В Новосибирске огласили приговор 22-летней Светлане Баштаковой, пытавшейся убить своего новорожденного сына.

Инцидент произошёл зимой 2024 года и вызвал общественный резонанс. Вечером 16 февраля житель одной из высоток в Железнодорожном районе пошел выбрасывать мусор и услышал, что из контейнера кто-то пищит. Он достал пакет и обнаружил в нем живого ребёнка. На улице термометр показывал минус 30 градусов. Мужчина отнёс малыша домой и вызвал полицию, бригаду сокрой и даже спасателей. К счастью, врачам удалось спасти мальчика.

Благодаря грамотной работе следователей и оперативников МВД практически сразу была задержана молодая мать, которая попала на камеры видеонаблюдения.

Выяснилось, что Светлана скрывала от всех свою беременность и ни у кого не просила помощи. 15 февраля она родила ребёнка на съёмной квартире, а уже через сутки завернула его в простынь и чёрный пакет. Так малыш оказался на дне мусорного контейнера в сильный мороз.

Полицейским женщина пояснила, что не знает, кто отец её сына. В отношении матери-душегубки возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

— Приговором суда Светлана Баштакова признана виновной в совершении преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала ещё об одной трагической истории с загадочной смертью годовалой девочки из семьи нелегальных мигрантов, которая потрясла жителей Новосибирска. О погибшем младенце правоохранители узнали только спустя почти 2,5 года после её смерти, когда жуткие кадры избиений малышки и её похорон облетели социальные сети. За истязание дочери перед судом предстала её мать.