С 2025 года в Новосибирске введут туристический налог

В 2023 году Новосибирск занял первое место по турпотоку в Сибирском федеральном округе и десятое место — в России. Об этом на октябрьской сессии горсовета заявил начальник финансового департамента мэрии Новосибирска Александр Веселков. Напомним, ставку туристического налога утверждает муниципальное образование в пределах размеров установлен Налоговым кодексом РФ, но не менее 100 рублей за суточное проживание. В Новосибирске утверждены следующие параметры: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029-го — 5% от налоговой базы. Судя по справке, которую раздали депутатам, в 2025 году город рассчитывает по этому налогу получить минимум 200 млн рублей.

— Нельзя говорить, что наш город не привлекателен для туристов, что к нам не едут, — подчеркнул чиновник. — 51% гостей — это деловой туризм, все остальное — это лечение, обучение и т.д. И с каждым годом эти показатели увеличиваются, поэтому мы начинаем со ставки, которая утверждена федеральным законом.

Он также подчеркнул, что «туристический налог платит не физлицо, а объект гостеприимства. Если он их не найдет, то обанкротится».

Депутаты поинтересовались, есть ли у мэрии понимание, куда планируется направить деньги, полученные по транспортному налогу.

— Мы хотим потратить эти денежные средства на туристические маршруты и на увеличение красоты нашего города. Более конкретные решения будем принимать совместно с вами, когда пойдут первые деньги, — пояснил Веселков.

Депутат Антон Тыртышный предложил разработать в городе программы по стимулированию развития туристической инфраструктуры. По его словам, речь может идти о дополнительных лимитах на ремонт тротуаров на туристических пешеходных маршрутах, которые проходят не только по городским улицам, но и по придомовым территориям, куда экскурсоводы заводят людей, чтобы показать им памятники культуры и архитектуры города Новосибирска.

— Мне кажется, что это было бы хорошо для города Новосибирска. Главное, чтобы те, кто платит туристический налог, а также отельеры перестали ходить и везде рассказывать, что их пытаются в очередной раз ободрать. Сейчас такой нарратив мы периодически слышим, — заявил Тыртышный.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что муниципалитет найдет механизм, как целевым образом потратить средства, собранные по туристическому налогу.

В итоге октябрьская сессия горсовета Новосибирска в двух чтениях приняла туристический налог. Из 42 присутствовавших на сессии депутатов, 39 проголосовали за, 1 — против, 2 — воздержались от голосования.

Напомним, участники рынка предупреждали, что туриндустрия региона не готова к введению туристического налога, а также говорили, что от введения туристического налога бюджет Новосибирской области потеряет 200 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что участники индустрии гостеприимства просили «окрасить» деньги туристического налога в Новосибирске.