Новым министром образования Омской области стал Иван Кротт

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжении о назначении заместителем председателя регионального правительства и министром образования региона Ивана Кротта. Об этом сообщает Виталий Хоценко в своем Телеграм-канале.

— Перед оперативным совещанием подписал распоряжение о назначении на должность заместителя председателя правительства Омской области, министра образования Ивана Ивановича Кротта, — отметил Хоценко.

По его словам, Кротт, ранее возглавлявший омский педагогический университет (ОмГПУ), зарекомендовал себя с лучшей стороны.

— Надеюсь, что с новым руководителем сфера образования получит эффективный вектор развития, — добавил врио губернатора.

Иван Кротт окончил исторический факультет ОмГПУ в 1999 г., возглавил вуз в 2018 году. Является председателем омского отделения Русского географического общества, сопредседателем регионального штаба «Общероссийский народный фронт», председателем совета отделения Российского исторического общества в Омской области, членом общественной палаты Омской области.

Ранее Иван Кротт был освобожден от должности ректора ОмГПУ. Исполнять обязанности ректора вуза будет Наталья Макарова. Прежний министр образования региона Татьяна Дернова ушла в отставку по своему желанию в конце января.

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