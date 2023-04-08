Аукцион по участку медных руд в Республике Алтай не состоялся

Аукцион на право пользования недрами участка медных руд Уландрыкский в Республике Алтай со стартовым размером разового платежа 6,484 млн рублей признан несостоявшимся. Об этом сообщается в материалах сайта госторгов. На аукцион подали заявки две компании: ООО «Горно-Алтайская рудная компания» (структура Polymetal) и ООО «Восточная ресурсная группа». При этом обе заявки составлены «с нарушением установленных требований», в результате обе компании к участию в торгах не допустили.

В частности, в заявке «Горно-Алтайской рудной компании» не подтверждены заявленные оборудование и технические средства, имеются нарушения правил оформления документации, предусмотренных одним из приказов ФАС.

В заявке «Восточной ресурсной группы» отсутствует описание технологии проведения добычных работ, не представлены сведения о наличии технических средств и квалифицированных специалистов для добычи полезных ископаемых. Кроме того, «Восточная ресурсная группа» не представила копии договоров с компаниями, которые будут проводить обработку проб и анализы проб.

— Под участком Уландрык подразумевается часть Уландрыкской рудной зоны с широко проявленным гематитовым и медным оруденением. Участок Уландрык описан в качестве наиболее интересного проявления комплексной мышьяково-цинково-медной минерализации, — говорится документации.

Участок Уландрыкский расположен в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Согласно документации, прогнозные ресурсы меди в окисленных рудах категории в границах участка составляют 115,1 тыс. тонн (при среднем содержании 0,78%) по категории P2.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Восточной ресурсной группы» — зарегистрирована 25 октября 2019 года. Основным видом деятельности является добыча руд прочих цветных металлов. Учредитель и генеральный директор — Жилкин Андрей Васильевич.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Горно-Алтайская рудная компания» — зарегистрирована 10 февраля 2021 года. Основным видом деятельности является работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Ранее редакция сообщала о том, что томская птицефабрика получила разрешение на эксплуатацию очистных сооружений.