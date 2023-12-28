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Анатолий Локоть может стать помощником Михаила Мишустина

  • 28/12/2023, 20:12
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Анатолий Локоть может стать помощником Михаила Мишустина
В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.

Уходящий в отставку мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.  В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале издания.

Будучи депутатом Госдумы, Локоть возглавлял комиссию по соцполитике, науке и культуре Парламентского собрания Союзного государства. А Минск является побратимом Новосибирска.

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 Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что Анатолий Локоть увольняется.

Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы приносить пользу стране, — добавил Травников.

По его словам, сейчас Анатолий Локоть уходит в очередной отпуск с последующим увольнением. В «Новосибирских новостях» сообщили, что отпуск продлится до 24 января. Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска в 2014 году. Второй срок его полномочий истекал в сентябре 2024 года.

В последнее время взаимодействие между Новосибирском и Белоруссией активизируется. В частности, в городе уже работает несколько совместных предприятий, в том числе с муниципалитетом,   в области планируется создание Центра машиностроения Белоруссии,  Республика Беларусь создаст научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2023 года в Новосибирске отменены прямые выборы мэра. С 2024 года глава города будет выбираться горсоветом Новосибирска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.  

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Россия Новосибирск Белоруссия

Теги : увольнение мэра Михаил Мишустин Андрей Травников Анатолий Локоть


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