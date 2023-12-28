Анатолий Локоть может стать помощником Михаила Мишустина

Уходящий в отставку мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале издания.

Будучи депутатом Госдумы, Локоть возглавлял комиссию по соцполитике, науке и культуре Парламентского собрания Союзного государства. А Минск является побратимом Новосибирска.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что Анатолий Локоть увольняется.

Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы приносить пользу стране, — добавил Травников.

По его словам, сейчас Анатолий Локоть уходит в очередной отпуск с последующим увольнением. В «Новосибирских новостях» сообщили, что отпуск продлится до 24 января. Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска в 2014 году. Второй срок его полномочий истекал в сентябре 2024 года.

В последнее время взаимодействие между Новосибирском и Белоруссией активизируется. В частности, в городе уже работает несколько совместных предприятий, в том числе с муниципалитетом, в области планируется создание Центра машиностроения Белоруссии, Республика Беларусь создаст научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что с 2023 года в Новосибирске отменены прямые выборы мэра. С 2024 года глава города будет выбираться горсоветом Новосибирска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.