Анатолий Локоть может стать помощником Михаила Мишустина

Уходящий в отставку мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале издания.
Будучи депутатом Госдумы, Локоть возглавлял комиссию по соцполитике, науке и культуре Парламентского собрания Союзного государства. А Минск является побратимом Новосибирска.
Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение госзадач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт, чтобы приносить пользу стране, — добавил Травников.
По его словам, сейчас Анатолий Локоть уходит в очередной отпуск с последующим увольнением. В «Новосибирских новостях» сообщили, что отпуск продлится до 24 января. Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска в 2014 году. Второй срок его полномочий истекал в сентябре 2024 года.
В последнее время взаимодействие между Новосибирском и Белоруссией активизируется. В частности, в городе уже работает несколько совместных предприятий, в том числе с муниципалитетом, в области планируется создание Центра машиностроения Белоруссии, Республика Беларусь создаст научную станцию «БелСи» в рамках проекта СКИФ в Новосибирске.
Ранее редакция сообщала о том, что с 2023 года в Новосибирске отменены прямые выборы мэра. С 2024 года глава города будет выбираться горсоветом Новосибирска из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Фото Infopro54
Рубрики :
Регионы:
Теги :