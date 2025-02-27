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Опыт НСО по созданию мультимодальных маршрутов применят по всей стране

  • 27/02/2025, 13:15
Опыт НСО по созданию мультимодальных маршрутов применят по всей стране
Это каталог практик, направленных на достижение показателя улучшения качества среды для жизни, который будет распространяться в опорных населенных пунктах

Опыт Новосибирской области по организации мультимодальных перевозок «Электропоезд + автобус» был отмечен Агентством стратегических инициатив и включен в Атлас сервисно-инфраструктурных решений. Данный каталог содержит примеры успешных практик, направленных на повышение качества жизни и предназначен для распространения в 2160 опорных населенных пунктах России.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подчеркнул, что мультимодальные маршруты доказали свою востребованность у жителей региона, обеспечив удобство и доступность поездок для жителей отдаленных районов благодаря возможности приобретения единого билета по сниженной стоимости. Он также отметил рост пассажиропотока и создание современных транспортно-пересадочных узлов.

— Реализуемый нами опыт получил высокую оценку на федеральном уровне и его смогут использовать другие регионы без создания специальной инфраструктуры и капиталоемких вложений, — добавил чиновник.

Внедрение мультимодальных маршрутов в Новосибирской области, инициированное губернатором Андреем Травниковым в 2023 году, охватило девять удаленных районов (Усть-Таркский, Венгеровский, Кыштовский, Северный, Здвинский, Доволенский, Чистоозерный, Сузунский и Маслянинский), обеспечив удобную систему оформления билетов на электропоезда в автокассах и на автобусы, осуществляющие подвоз пассажиров к железнодорожным станциям.

Для повышения удобства пассажиров в Новосибирском регионе налажена система продажи билетов на электрички в автобусных кассах и на автобусы-подвозчики – во всех кассах пригородного железнодорожного сообщения. График движения автобусов скоординирован с расписанием электропоездов, обеспечивая пересадку пассажиров между этими видами транспорта в течение 15–30 минут.

Использование мультимодальных перевозок позволяет пассажирам значительно сократить затраты времени и средств по сравнению с другими способами передвижения. Помимо этого, такой вид транспортировки обеспечивает более комфортные и безопасные условия поездки, так как позволяет объехать автомобильные пробки.

Экономия на поездке по схеме «автобус + электричка» для одного пассажира может достигать 800 рублей по сравнению с альтернативными видами транспорта, а время в пути сокращается до 2,5 часов.

По словам генерального директора АО «Экспресс-пригород» Вячеслава Невежина, пассажиры сразу оценили преимущества мультимодальных маршрутов. Внедренная схема перевозок обеспечивает транспортную доступность для жителей отдаленных районов, находящихся на расстоянии до 500 км от Новосибирска. Дополнительным плюсом является наличие льгот, действующих как на автобусном, так и на пригородном железнодорожном транспорте.

С момента начала реализации проекта более 100 тысяч человек воспользовались комбинированными перевозками, и их востребованность продолжает расти. В среднем, ежедневно более 300 пассажиров выбирают этот способ передвижения.

Автор: ru.freepik.com/Автор: ededchechine 

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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