Дни школьных каникул новосибирцы проводят на антидепрессантах

Рекордный спрос на аптечные препараты для лечения депрессии с начала этого года зафиксирован по всей стране. За этот период россияне потратили на них почти 3 млрд рублей, а сами аптечные сети реализовали 3,2 тысячи упаковок. В денежном эквиваленте это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в количественном превышает показатели 2024-го на 15%. Об этом рассказали аналитики компания DSM Group.

Наметилась и еще одна тенденция, что в поисках хорошего настроения люди массово переключаются на более современные антидепрессанты верхнего ценового сегмента. Так, число реализованных с начала года упаковок препаратов этой категории на 51% превосходит прошлогодние показатели.

Несмотря на столь стремительный рост популярности антидепрессантов социальный психолог психолого-реабилитационного центра «Олеся» Наталья Гржибовская утверждает, что пик спроса еще впереди. Предпосылок для этого две.

— Депрессии свойственно полное отсутствие смысла жизни. Люди продолжают жить по своему графику, но делают это на автомате. Как роботы, они перемещаются по замкнутому кругу, включающему только работу и дом. У них нет никаких интересов, никаких радостей. Жить в таком состоянии очень тяжело, а обращаться к психотерапевту готовы далеко не все. На то, чтобы проработать свои проблемы со специалистом, нужно время, нередко деньги, а также желание избавиться от депрессии раз и навсегда. Гораздо проще купить в аптеке таблетку, выпить ее и, наконец, вдохнуть жизнь полной грудью. Но только таблетки имеют свойство заканчиваться, и тогда депрессия наваливается на человека с удвоенной силой. И он опять идет в аптеку, — рассказывает психолог.

При этом, по мнению специалиста, рост спроса на антидепрессанты продолжится и в дальнейшем. Чем ближе школьные каникулы, тем больше новосибирцев устремляется в аптеку за этими химическими препаратами.

— Школьные каникулы — это серьезный стресс для родителей, не привыкших проводить столько времени с собственными детьми. Они не знают, как правильно организовать свободный день ребенка, чем занять его и как самому интегрироваться в его мир. Это серьезнейший стресс, который способен спровоцировать затяжную депрессию, — говорит Наталья Гржибовская.

Ранее редакция сообщала о том, что по мнению психолога у новосибирцев возрастает потребность контроля на фоне ощущения небезопасности окружающей среды.