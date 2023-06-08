Сельхозземли в Новосибирской области станут доступнее для инвесторов

Сельхозугодья опытно-производственных подразделений научных и образовательных организаций, кадастровая стоимость которой выше средней по району, исключат из перечня земель, назначение которых не подлежит изменению. Это позволит снизить кадастровую стоимость и сделать данные участки более доступными для потенциальных инвесторов. Такие изменения об обороте земель сельхозназначения на территории Новосибирской области июньская сессия Заксобрания приняла в первом чтении.

— Эта цена никак не связана с плодородием земель, — сообщает начальник департамента земельных и имущественных отношений Роман Шилохвостов. — Она больше связана с коммерческой привлекательностью земли. При переводе земли под инвестиционные проекты ищем обоснования уменьшить эту кадастровую стоимость, чтобы земельный участок предоставить инвестору или под социальные цели. Даже из присутствующих депутатов некоторые сталкивались с этой проблемой. То есть, мы предлагаем послабление в плане перевода для нужд социальных и для нужд инвестпроектов. Текущая кадастровая стоимость участков не потому, что они реально ценные, а в виду коммерческой составляющей.

Слова чиновника подтверждают и депутаты.

— У нас пример в «Верх-Ирмени», которой нужно расширяться, —говорит председатель аграрного комитета Денис Субботин. — Они окружены землями сельхозназначения, которые стоят очень дорого. Даже прирезать кусочек — это «танцы с бубнами» как уменьшить стоимость, чтобы это сделать.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области отмечали сокращение земель сельхозназначения. По информации областного Управления Росреестра, общая площадь земель сельхозназначения (11111 тыс. га) снизилась на 1,8 тыс.га в 11 районах Новосибирской области: Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Куйбышевский, Кыштовский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Татарский и Тогучинский районы. Эти земли переведены в другие категории — в земли населенных пунктов, в земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения.

Ранее редакция сообщала, какие земельные участки в Новосибирской области находятся в категории риска.