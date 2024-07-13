Катер с тремя людьми на борту затонул под Новосибирском

В ночь на 13 июля в акватории Бердского залива затонул катер, на борту которого находилось трое человек. Сообщение на пульт МЧС поступило в 2:11 минут — девушка прокричала в трубку, что судно заглохло посреди залива и пошло ко дну. Сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда бросились на помощь утопающим.

— В полной темноте и на большом водном пространстве спасатели отыскали потерпевших, вызволив их из холодной воды около поселка Морозово. Благодаря спасательным жилетам и кругам люди были на поверхности водоема. Спасательная операция завершилась через час, — отметили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

От помощи медиков любители ночных прогулок отказались.

В ведомстве отметили, что с момента крушения катера до прибытия спасателей девушка была на связи по телефону — она даже сумела передать геопозицию, что очень помогло сократить зону поиска.

Ранее редакция сообщала о том, что во время отдыха ы Геленджике 31-летняя жительница Новосибирска погибла при крушении парусной лодки. Следователи разбираются в обстоятельствах и причинах трагедии.