Водолазы нашли тело утонувшей после крушения яхты жительницы Новосибирска

Спасатели обнаружили в Геленджике тело пассажирки спортивной яхты, затонувшей во время обучения 7 июля.

— Сотрудники Геленджикского подразделения МЧС обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам, —сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Погибшей оказалась 31-летняя Софья Цыганкова из Новосибирска.

Вместе с мужем девушка приехала в отпуск на Черноморское побережье. 7 июля супруги отправились на морскую прогулку под парусом. Вместе с ними был еще один пассажир и капитан судна вместе с маленьким сыном. Из-за сильного ветра еще в районе Геленджикской бухты лодка завалилась набок и начало тонуть. На яхте началась паника.

Как пишет КП-Кубань, супруг помог Софье надеть спасательный жилет, а также успокаивал перепуганного мальчика. Последнее, что помнит мужчина — жена держалась на плаву, затем его самого утянуло в воронку вслед за идущей ко дну яхтой.

— Пока Женя выплыл, жены на поверхности уже не было видно. Он решил, что ее увезли на берег, — рассказала журналистам сестра погибшей Софьи.

Терпящих бедствие заметили люди с проплывающих мимо лодок. Им удалось спасти четверых человек. Сибиряк искал жену, будучи уверенным, что ее спасли и доставили на берег. Поисками пропавшей занялись водолазы. Они обследовали затонувшую яхту и нашли бездыханное тело Софьи на глубине 15 метров. Оказалось, что девушка запуталась в тросе и ее потянуло вместе с лодкой на дно.

Напомним, крушение спортивной яхты произошло в районе Геленджикской бухты днем 7 июля. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного, повлекшие по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

При проверке документов у владельца парусника, лицензии на осуществление коммерческой деятельности у него не оказалось.

Ранее редакция сообщала о происшествии в акватории Оби в Новосибирске. Моторная лодка столкнулась с баржей, в результате чего погибла 58-летняя пассажирка маломерного судка, 5-летняя девочка была доставлена в больницу.