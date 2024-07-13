Учителя ОБЖ с 1 сентября превратятся в преподавателей ОБиЗР в Новосибирске

С 1 сентября в школах Новосибирской области вместо уроков ОБЖ учителя начнут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР). О замене предмета появилось постановление Правительства РФ. Согласно документу, должность будет официально называться «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины».

На уроках ОБиЗР старшеклассники будут осваивать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения.

Напомним, курсы ОБЖ в школах РСФСР пришли на смену урокам НВП (начальная военная подготовка — прим. Редакции) в 1991 году.

Учебники по новой дисциплине учащиеся 8-11 классов начнут осваивать с начала нового учебного года.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области заставила администрацию одной из школ в Маслянинском районе обеспечить детей учебниками. Проверка установила, что ученики занимались по неакредитованным пособиям. Кроме того, некоторые учебники были закуплены в единичных экземплярах.