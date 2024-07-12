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В Новосибирске создадут сеть причалов для речного транспорта

  • 12/07/2024, 19:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске создадут сеть причалов для речного транспорта
Область рассчитывает для этих целей привлечь федеральное финансирование.

11 июля в Минтрансе Новосибирской области прошло совещание под руководством замгубернатора Романа Теленчинова о перспективах развития речного транспорта. В нем также принял участие мэр Новосибирска и представители профильных департаментов муниципалитета.

— Мы прорабатывали стратегию и перспективы развития водного транспорта, — пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Евгений Тюрин. — Ключевая проблематика для развития речного транспорта заключается в том, что у нас отсутствует причальная инфраструктура. Если человек едет не на дачу, то в чистой одежде через песок на носовой трап ему будет достаточно некомфортно подниматься на борт корабля, вне зависимости от погодных условия.

Он пояснил, что на сегодняшний день представители Минтранса прошли все стороны реки Обь, изучили существующие и перспективные направления развития транспорта. Наметили задачи, которые нужно выполнять для обустройства инфраструктуры.

— Но без федерального финансирования мы этого сделать не сможем. Сейчас определен ряд направлений, куда двигаться и где просить деньги. Будем работать, — подчеркнул Евгений Тюрин.

По его словам, сейчас в федеральный реестр внесли 12 остановочных пунктов. Согласно этому реестру, соответствующие структуры будут проводить дноуглубительные работы. Только 1 из 12 пунктов — на Речном вокзале — имеет инфраструктуру, которая позволяет комфортно зайти на палубу теплохода и совершать удобные перемещения.

Ассоциация судовладельцев готовит инвестпроект по развитию речных перевозок в Новосибирске

Ассоциация судовладельцев готовит инвестпроект по развитию речных перевозок в Новосибирске

 Ранее глава Ассоциация судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий рассказывал редакции Infopro54 о том, что ассоциация готовит масштабный инвестиционный проект по развитию речных перевозок в Новосибирской области. Он пояснял, что «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) формирует заявки от субъектов федерации России на создание речных судов и планирует работу по заказу и загрузке мощностей. Ассоциация направила заявку на создание к 2030 году двух судов-электроходов, а также планирует получить господдержку в рамках масштабного инвестпроекта. Предполагается, что в рамках МИП инвестор будет приобретать суда, а органы власти обеспечивать формирование инфраструктуры.

— Для запуска таких судов необходимо формирование инфраструктуры. Речь идет не только об оборудованных причалах, но и зарядной сети. В рамках МИП на эти цели мы бы хотели привлечь госфинансирование, — пояснял собеседник Infopro54. — Строительство инфраструктуры потребует несколько сотен миллионов рублей. Сейчас ведется расчет маршрутов, при обращении в инвестсовет эти цифры будут подготовлены.

В июне редакция Infopro54 сообщала, что круизная компания «Созвездие» (Москва) осваивает новосибирский рынок и в ближайшее время намерена запустить в регионе круизный маршрут по Оби. В 2025 году компания планирует выйти на Омск и опробовать маршрут Омск-Новосибирск. Однако генеральный директор ООО «СК Созвездие» Михаил Алямовский констатировал, что на сегодняшний день в сибирских городах отсутствуют причалы.

— 12 июня мы прибыли в Новосибирск. К сожалению, с причалами у нас здесь ничего не получилось и, благодаря компании «РечФлот», нам пришлось делать перепосадку людей на «Омики» (Двухпалубные пассажирские речные теплоходы, — Ред.), на моторные лодки, — констатировал Алямовский. — Подобная ситуация была и в Томске.

Круизная компания «Созвездие» из Москвы выходит в Новосибирск

Круизная компания «Созвездие» из Москвы выходит в Новосибирск

В рамках Сибирского транспортного форума Михаил Алямовский обратился к Роману Теленчинову с просьбой о содействии в решении вопроса с причалами.

— Люди со всей страны приезжают, смотрят все эти прекрасные виды, города. Хотелось бы получить обратную связь и возможность причаливания судна, не с рейда вывозить лодками, а какие-то возможные мероприятия, баржи поставить на момент захода или еще какие-то сооружения. Я считаю, что третий город в стране должен, наверное, какие-то меры поддержки нам оказать, — говорил гендиректор «СК Созвездие».

Роман Теленчиков пообещал содействие в этом вопросе.

Напомним, сейчас в Новосибирске работают два речных маршрута: дачный маршрут до Седовой заимки, куда сложно добраться обычным общественным транспортом. Второй маршрут открыт 2,5 года назад до поселка Тихие зори. С помощью этого маршрута регион и мэрия тестируют проект работы с трудовой миграцией жителей Чемского жилмассива и Краснообска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предлагают создать речные скоростные маршруты для объезда городских пробок.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : речные перевозки причалы инвестпроект


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