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«Сибтехфарм» стал резидентом ТОСЭР «Линево»

Общий объем инвестиций проекта составит около 320 млн рублей.
  • 27/12/2019, 17:04
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23 декабря Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью «Сибтехфарм», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития

В соответствии с бизнес-планом ООО «Сибтехфарм» планирует реализовать на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционный проект «Создание машиностроительного завода пищевого оборудования».

Общий объем инвестиций проекта составит около 320 млн рублей, будет создано 30 новых рабочих мест.

Выйти на полную проектную мощность компания планирует в 2021 году.

Фото с сайта ООО «Сибтехарм»

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