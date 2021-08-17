«Катрен» стала владелицей контрольного пакета акций в «Эркафарме»

«Катрен» стала владелицей 50,01% акций в Управляющей компании «Эркафарм», сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Операция в реестре акционеров компании «Эркафарм» проведена 13 августа, указывается в сообщении.

О планах компании «Катрен» стать совладелицей «Эркафармы» стало известно в мае, когда она подала в ФАС ходатайство о приобретении контрольной доли сети. В июне «Катрен» приобрела 24% акций в «Эркафарме», сумма сделки не разглашалась.

В начале августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство АО «Катрен» о приобретении пакета акций АО «Управляющая компания «Эркафарм» на условиях соблюдения предписания, что до совершения сделки будет сокращено количество аптек, принадлежащих этим компаниям в Орловской области. По данным ФАС, это необходимо для «предупреждения и недопущения ограничения конкуренции на фармацевтическом рынке». Неисполнение предписания повлечёт административную ответственность в соответствии с Законом о защите конкуренции.

Кроме того, в течение трех лет со дня совершения сделки запрещено открывать новые аптечные пункты в Санкт-Петербурге. После истечения этого срока открытие новых объектов необходимо осуществлять по предварительному согласованию с антимонопольной службой.

По итогам 2020 года аптеки ГК «Эркафарм» заняли третье место в рейтинге аптечных сетей, подготовленном AlphaRM, с долей 4,49%. В первом квартале группа заняла пятое место с долей 3,92%, объем продаж составил 14,8 млрд руб. На конец марта 2021 года сеть управляла 1072 аптеками.

Аптечная сеть «Мелодия здоровья», которая входит в группу «Катрен», в 2020 году была на 10 месте с долей 1,63%, по итогам первого квартала сеть также на 10 месте с долей 1,75% и объемом продаж 6,6 млрд руб. По данным на конец марта 2021 года в составе сети было 877 точек.