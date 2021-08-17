Команда «Разреза Восточного» заняла первое место в чемпионате «Энергия угля»

Участники должны были решить непростой кейс — разработать максимально эффективную, энергоресурсосберегающую модель угольного предприятия с применением низкоуглеродных технологий в каждом производственном процессе.

В команду «Горные инженеры» «Разреза Восточного» вошли инженер по буровзрывным работам Сергей Мишин, эколог Арина Горбунова, ведущий инженер производственно-аналитического процесса Артем Ивашечкин и главный геолог предприятия Анатолий Песяк.

Молодые люди оценили негативное воздействие на окружающую среду вымышленного разреза «Перспективный», который, по легенде, должен быть построен в Кузбассе, а также связанного с ним угольного порта «Морской путь».

Команда проанализировала факторы, влияющие на экологические показатели, и уровень их воздействия, разработала комплекс эффективных технологий, представила технико-экономическое обоснование, рассчитала срок окупаемости предложенных решений и дала им экономическую оценку, составила план-график и структуру затрат. Над расчетами «Горные инженеры» работали почти месяц: команда собиралась после работы, чтобы обсудить детали.

«Для реализации конкурсного проекта мы предложили возвести карбоновую ферму рядом с разрезом «Перспективный» из быстрорастущих пород деревьев: тополя, липы и павлонии. Они обеспечивают прирост максимальной биомассы и хорошо поглощают диоксид углерода. В итоге предприятие выпускает и продает ценные бумаги с номиналом в тоннах утилизированного CO2, которые освобождают ее от уплаты налога на углеродные выбросы и увеличивают выручку от реализации угля», — рассказал капитан команды Анатолий Песяк. На углепогрузке в морском порту «Горные инженеры», помимо прочего, предложили установить промышленные ионизаторы воздуха, что, по их расчетам, позволит снизить пыление на 15-20%.

Предложенные командой решения оказались наиболее эффективными и инновационными, расчеты оценки экономического эффекта проекта – самыми точными и актуальными, что позволило «Горным инженерам» стать безусловными лидерами чемпионата.

Справочно:

Чемпионат «Энергия угля» — ежегодное интеллектуальное соревнование молодых работников угольной промышленности России по решению реальных инженерных и производственных задач с целью генерации инновационных и рационализаторских предложений. Чемпионат проводился в Кузбассе в рамках празднования Дня Шахтера. В этом году в нем приняли участие 16 команд, в том числе по открытым горным работам – 9.