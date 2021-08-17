Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полёты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

По сообщению оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, с 27 августа текущего года будут сняты ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полётов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Кроме того, с 27 августа 2021 года увеличится количество регулярных рейсов на взаимной основе:

– в Венгрию (по маршрутам Москва – Будапешт с 4 до 7 рейсов в неделю, Сочи – Будапешт, Казань – Будапешт, Жуковский – Будапешт, Екатеринбург – Будапешт, Краснодар – Будапешт, Ростов-на-Дону – Будапешт, Самара – Будапешт с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте);

– в Египет (по маршрутам Москва – Хургада, Москва – Шарм-эш-Шейх с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в г. Хургада и г. Шарм-эш-Шейх с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте);

– в Кипр (по маршрутам Москва – Ларнака с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Пафос с 3 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты (кроме Москвы), в г. Ларнаку и г. Пафос с 2 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте);

– в Киргизию (по маршрутам Москва – Бишкек с 3 до 7 рейсов в неделю, из г. Новосибирска, г. Красноярска, г. Казани, г. Екатеринбурга, г. Иркутска, г. Грозного в г. Бишкек с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте);

– в Таджикистан (по маршруту Москва – Душанбе с 2 до 7 рейсов в неделю, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, в г. Душанбе, г. Худжанд и г. Куляб с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте).

Вместе с тем, до 2 сентября 2021 года включительно продлены действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учётом сложной эпидемиологической обстановки в этой стране.

Также с 27 августа 2021 года будут возобновлены полёты из международного аэропорта г. Сургут в иностранные государства.