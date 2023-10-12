Катюша, Лера и Наташа: девочки-тройняшки родились в молодой семье под Новосибирском

Тройное пополнение произошло в молодой семье Горюшкиных из Доволенского района Новосибирской области. Молодой маме всего 21 год и ее первая беременность сразу сделала семью многодетной.

Малышки появились на свет два месяца назад раньше положенного срока. Вес девочек при рождении – 740, 980, 1200 граммов.

― Тройня – редкий случай. В этом году она у нас пока одна. Тем более недоношенные, с маленьким весом. К счастью, у нас получилась командная работа и со стороны акушеров-гинекологов, и с нашей. Акушеры-гинекологи подготовили малышей, вовремя родоразрешили, потому что у одной из малышек были уже критические изменения, – рассказала заведующая отделением реанимации новорожденных Новосибирского городского клинического перинатального центра Татьяна Сверщевская.

Новорожденным понадобились особенный уход и внимание врачей, респираторная поддержка, внутривенное питание. Чуть позже миниатюрные сибирячки научились есть из бутылочек.

Сейчас вес каждой из девочек больше двух килограммов. Врачи разрешили им с мамой ехать домой, где пополнения с нетерпением дожидался молодой отец. Сначала вся родня, конечно, была в шоке, что детей теперь так много, но все рады такому счастью.

― На удивление дети спокойные. Они дружные, не скандалят, кушают по очереди. Когда они лежали все вместе в открытой реанимационной системе, Лера и Наталья обнимались. А Катюше всегда надо было опереться. Упиралась тоже в сестер, – поделилась наблюдениями заведующая отделением реанимации новорожденных.

Встречать Татьяну с тремя дочками приехали ее супруг Сергей и мама. В руках цветы, люльки-переноски и первая одежда для малышек.