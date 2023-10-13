Пятирублевую купюру за 700 тысяч предлагает находчивый продавец из Новосибирска

В Новосибирске продают пять бумажных рублей за 700 тысяч. Информация появилось на сайте объявлений.

Владелец купюры образца 1997 года выпуска убежден, что покупатель обязательно будет найден.

Волна обсуждения сразу пронеслась по соцсетям.

— Могу такую же за 699999 продать. — То есть…у меня сейчас в кошельке не 10 р, а 1400000. — У меня есть две пятерки. Продам по 500 рублей за каждую.

Также некоторый комментаторы показывали свои пятирублевые пачки, предлагая за них намного меньше.

Стоит отметить, что на сайте объявлений хитрый делец не остался один в своем желании преумножить богатство. Другой такой же продают бумажные пять рублей уже за более демократичные 50 рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк будет поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут вводиться в обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что модернизированные банкноты Банк России планирует презентовать в октябре.