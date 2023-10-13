Рекламодателям

Пятирублевую купюру за 700 тысяч предлагает находчивый продавец из Новосибирска

  • 13/10/2023, 09:47
Автор:
Пятирублевую купюру за 700 тысяч предлагает находчивый продавец из Новосибирска
В социальных сетях активно обсуждают предприимчивого коммерсанта.

В Новосибирске продают пять бумажных рублей за 700 тысяч. Информация появилось на сайте объявлений.

Владелец купюры образца 1997 года выпуска убежден, что покупатель обязательно будет найден.

Волна обсуждения сразу пронеслась по соцсетям.

— Могу такую же за 699999 продать.

— То есть…у меня сейчас в кошельке не 10 р, а 1400000.

— У меня есть две пятерки. Продам по 500 рублей за каждую.

Также некоторый комментаторы показывали свои пятирублевые пачки, предлагая за них намного меньше.

Стоит отметить, что на сайте объявлений хитрый делец не остался один в своем желании преумножить богатство. Другой такой же продают бумажные пять рублей уже за более демократичные 50 рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк будет поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут вводиться в обращение в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, 10 и 50 рублей – в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что модернизированные банкноты Банк России планирует презентовать в октябре.

Фото с сайта объявлений «Авито».

372

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : рубли продажа объявление


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52
Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО
29/09/23 13:15
Предпринимателям, которые возьмут на работу участников СВО, присвоят статус соцпредприятия
29/09/23 9:39

В Новосибирске снизились цены на бензин — Росстат

Средняя цена бензина, по официальным данным, составила 52,2 рубля.
Читать далее >>

Глеба Поповцева в парламенте Новосибирской области заменит Юлия Швец

Такое решение приняло реготделение партии «Единая Россия».
Читать далее >>

Застройщики начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в Новосибирске

На сайте мэрии размещены первые шесть приказов.
Читать далее >>

Новосибирский оперный театр определился с клининговой компанией

При этом, жалоба в УФАС на организатора торгов от ООО УК «Биосервис», была признана частично обоснованной.
Читать далее >>

Проект ребцентра для участников СВО в Бердске разработает московская компания

На участие в конкурсе было подано шесть заявок.
Читать далее >>

На Кирова строится квартал-галерея c секретным садом и бульваром с арт-объектами

Новосибирск потрясла презентация нового квартала-галереи: за два месяца раскупили 90% квартир, последние квартиры стоят от 8 млн рублей.
Читать далее >>

В Пекине откроется представительство вузов Новосибирской области

В его создании участвуют все ведущие вузы Новосибирска, которые занимаются международной деятельностью.
Читать далее >>

На треть увеличит платеж по налогам в федеральный бюджет Новосибирская область

Отчисления в консолидированный региональный бюджет вырастут за год на 20%.
Читать далее >>

Мэрия Новосибирска со второй попытки определила поставщиков дорожной спецтехники

Заключены два контракта на сумму более 56,3 млн рублей.
Читать далее >>

Нину Хомякову спасет операция

Необходимо собрать — 1 242 873 рубля.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Регионы упускают инвесторов, готовых вложить деньги в промышленные проекты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новое гастропространство откроется в «Универсаме» на Ленина в Новосибирске
13/10/23 10:11
Город
Пятирублевую купюру за 700 тысяч предлагает находчивый продавец из Новосибирска
13/10/23 9:47
Общество
Катюша, Лера и Наташа: девочки-тройняшки родились в молодой семье под Новосибирском
12/10/23 20:53
Общество
«Из того места»: фотограф с крошечными руками создает шедевры в Новосибирске
12/10/23 20:28
Стиль жизни
Правительство региона рассмотрит дополнительные меры стимулирования работников скорой помощи
12/10/23 20:10
Власть Медицина
Собака на взлетно-посадочной полосе помешала приземлиться самолету S7 в Новосибирске
12/10/23 18:41
Происшествия
Мэр Новосибирска сделал очень странный подарок чиновникам Белоруссии
12/10/23 18:27
Общество
Родители одной из школ Новосибирска пожаловались на нехватку учителей
12/10/23 18:27
Общество
Нелегальную автозаправку с 5 тоннами бензина ликвидировали в Новосибирске
12/10/23 18:24
Право&Порядок
Александра Асеева хотят лишить звания Почетный житель Новосибирска
12/10/23 18:16
Власть Право&Порядок
Более тысячи мигрантов-нарушителей нашли в Новосибирской области
12/10/23 17:52
Общество Право&Порядок
Два ФАПа не были сданы вовремя в Новосибирской области
12/10/23 17:39
Право&Порядок
В Новосибирске снизились цены на бензин — Росстат
12/10/23 17:35
Транспорт
Глеба Поповцева в парламенте Новосибирской области заменит Юлия Швец
12/10/23 17:28
Власть Политика
Болельщицам ХК «Сибирь» предложили показать грудь
12/10/23 16:58
Медицина
Спрей для канализации уничтожает рекламу наркотиков в Новосибирске
12/10/23 15:56
Общество
Гастроэнтеролог рассказала, что вызывает изжогу и стоит ли с ней самостоятельно бороться
12/10/23 15:34
Медицина
Москвич потребовал от содержанки из Новосибирска 300 тысяч рублей
12/10/23 15:32
Общество
Сибиряк закопал убитую женщину, которую искали 9 месяцев в Новосибирской области
12/10/23 14:57
Право&Порядок
На обувной фабрике «С-теп» в Новосибирской области введена процедура банкротства
12/10/23 14:44
Бизнес Промышленность
Популярное
В 2025 году пенсии планируют проиндексировать дважды
12/10/23 11:06
Лимит переводов с онлайн-кошельков могут повысить до одного млн рублей
11/10/23 16:27
Эксперты назвали марки машин, которыми чаще всего управляют пьяные водители
11/10/23 11:14
О причинах появления судорог рассказал эксперт
11/10/23 9:57
Нейросети в школах: может ли ИИ заменить живого учителя
10/10/23 15:54
Максимальное пособие по беременности может вырасти почти до 800 тыс. рублей
10/10/23 9:56
Новости компаний
ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023
13/10/23 10:16
Мошеннические «колл-центры» стали использовать музыку из рекламы банков
12/10/23 14:59
«Трудные подростки»: Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала
12/10/23 12:23
Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования
12/10/23 11:20
ВТБ повышает ставки по среднесрочным вкладам в рублях
11/10/23 15:27
«А ты такой холодный»: премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября
11/10/23 15:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска