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Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

В сфере «Начало карьеры, студенты» на одно предложение претендуют более 13 претендентов.
  • 12/03/2019, 11:58
Каждый четвертый новосибирец ощущает угрозу увольнения

По данным службы исследований HeadHunter, по сравнению с другими регионами, жители Сибирского федерального округа менее других уверены в стабильности на текущем рабочем месте, 26% ответили, что угроза увольнения у них есть. При этом, спокойней других на рынке ощущают себя представили сфер «Наука, образование», «Медицина» и начинающие специалисты, сообщили в пресс-службе компании.

По данным hh.ru, в Новосибирске в первом квартале проще всего найти работу в страховании, медицине и информационных технологиях. В этих сферах на одно предложение претендуют не более двух соискателей, то есть, найти работу особых сложностей не составит.

Отмечается, что в начале 2019 года в сфере «Начало карьеры, студенты» на одно рабочее место претендуют более 13 соискателей. Вторую строчку по сложности поиска работы занимают представители высшего менеджмента, на одно предложение более восьми кандидатов. Третье место у сферы «Безопасность», где на одно предложение семь соискателей.

— Несмотря на то, что далеко не все соискатели чувствуют себя стабильно на текущем месте, а, может быть, и благодаря этому факту, их активность в первом квартале достаточно высокая: в Новосибирске +14% по отношению к прошлому году, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. — Ежемесячно в нашем городе примерно 53 000 соискателей создают и активирую резюме. Хочу отметить, что не только те, кто по тем или иным причинам остался без работы, но и те, кто не чувствует стабильности на текущем месте и начинает присматривать себе новые варианты для трудоустройства.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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