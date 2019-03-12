«Ростелеком» обеспечил новостройки Новосибирска комплексом цифровых решений

Компания оснащает многоэтажки интеллектуальными системами как внутри, так и снаружи. Они позволяют цифровизировать практически все процессы жизнедеятельности многоквартирного дома и каждой квартиры.

Телекоммуникационная инфраструктура уже подготовлена в 20 новостройках жилых комплексов и микрорайонов: «Матрешкин двор», «Аврора», «Римский квартал», «Дивногорский» и др. Волоконно-оптический кабель национальный оператор связи протянул к домам еще на этапе застройки, чтобы новоселы сразу же могли подключить интернет, интерактивное ТВ, телефонию и систему «Умный дом».

По согласованию с УК или ТСЖ «Ростелеком» готов оборудовать жилые комплексы интеллектуальными общедомовыми и индивидуальными (квартирными) приборами учета коммунальных услуг. Счетчики воды, тепла и электроэнергии передают показания по интернету и не требуют участия человека. Система дистанционного учета и контроля «Ростелекома» собирает и анализирует параметры работы общедомового оборудования, позволяя управляющим компаниям минимизировать аварийные ситуации и потери энергоресурсов.

Безопасность проживающих в домах обеспечивают умные системы контроля доступа в подъезд и во двор: видеонаблюдение, IP-домофон и шлагбаум. Еще один современный тренд, который ПАО «Ростелеком» включил в цифровую экосистему новостроек, – единая сеть Wi-Fi на придомовой территории

Владельцы автомобилей, проживающие в десятиэтажке по Сухарной, 96 (ЖК «Сосны») уже оценили систему управления автоматикой ворот и шлагбаумом при въезде во двор, жители новостройки на улице Пригородной в доме № 5 («Золотая Роща») – эксклюзивные преимущества умного видеодомофона. Бесплатную зону Wi-Fi на территории двора первыми протестировали новоселы дома № 6/1 по улице Красносельской (ЖК Аврора»).

Переговорным устройством для видеодомофона нового поколения может служить как стационарный IP-телефон, так и смартфон. Каждая квартира имеет личный кабинет в мобильном приложении Feelin Home Домофон, где можно настроить необходимые функции: время открывания двери каждым именным ключом, номера телефонов, на которые будут приходить вызовы с домофонной панели, временный «гостевой вход».

Чуть позже в IP-домофоне появится функция управления внешними устройствами. То есть открывать шлагбаум или ворота во дворе, пропускать автомобиль на парковку жители умных домов смогут в едином мобильном приложении. Пока для этого используются разные ПО.

— Для жителей новостроек цифровая экосистема «Ростелекома» обеспечивает максимум комфорта, для управляющих компаний она решает задачи эффективного управления сложной инфраструктурой многоквартирного дома или всего жилого комплекса, — комментирует директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Наши ИТ-продукты и сервисные услуги существенно сокращают затраты за счет исключения ставших ненужными бизнес-процессов. Телеметрия, видеодомофон, система контроля и управления доступом на территорию и другие технологии интернета вещей, которые мы внедряем в новостройках, делают жилую среду многофункциональной, безопасной, а значит и более привлекательной для будущих владельцев.

Кроме цифровых решений «Ростелеком» предоставляет целый комплекс сервисных услуг управляющим компаниям ЖКХ и ТСЖ, включая монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, дизель-генераторов, диспетчеризацию лифтового хозяйства и электроизмерения, в том числе испытания сопротивления заземляющих устройств, системы молниезащиты зданий и сооружений и др.

Фото: пресс-служба компании