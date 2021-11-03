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Следователи задержали основателя новосибирского крематория

  • 03/11/2021, 18:04
новости Новосибирска
Он был в федеральном розыске с лета 2020 года.

Основатель и владелец новосибирского крематория Сергей Якушин задержан по делу о даче взятки. Об этом, со ссылкой на следственное управление СК по региону, сообщает ТАСС.

— Расследуется дело по ст. 291 УК РФ. Факт задержания подтверждается, — сказала собеседница агентства.

Сергей Якушин был задержан в Санкт-Петербурге.

Напомним, в середине 2019 года Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №1» Михаила Козяева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, в период времени с января 2010 по июль 2019 г.г., заведующий, находясь в помещении ООО «Некрополь» (Принадлежит семье Якушиных), используя свое должностное положение систематически получал лично от менеджера ООО «Некрополь» взятки на общую сумму более 1 млн рублей за дачу указаний подчиненных ему сотрудникам патологоанатомического отделения о предоставлении родственникам умерших информации об ООО «Некрополь», как организации, способной надлежащим образом оказать ритуальные услуги. В мае 2021 экс-заведующий патологоанатомическим отделением был осужден за получение взятки: приговорен к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 12 лет.

По этому же уголовному делу проходил директор ООО «Ритуальное хозяйство» Виталий Калюжин, который получил штраф 700 тыс рублей.

В августе прошлого года Сергей Якушин был объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки в особо крупном размере. В январе 2020 произошел пожал в здании «Некрополя» на улице Фрунзе. Ритуальщики говорили, что вся эти инциденты связаны с рейдерским захватом отрасли в Новосибирске.

Новосибирский крематорий был основан в 2001 году, первая кремация была проведена в 2003. В 2012 году на территории открылся Музей мировой погребальной культуры. Это первый частный крематорий в России.

Фото с сайта новосибирского крематория

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело крематорий взятка бизнес


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