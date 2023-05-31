На маркетплейсах растут цены на линзы и очки

За последнюю неделю цены на линзы и очки на маркетплейсах выросли на 100%-400%, сообщает NEWS.ru со ссылкой на телеграм-каналы. По информации издания, такой рост цен произошел в связи с остановкой поставок зарубежных производителей. В частности, компания-производитель контактных линз Johnson & Johnson объявила об уходе с рынка в России 24 мая 2023 года.

В Росздравнадзоре исключили дефицит контактных линз в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, Johnson & Johnson уведомила о приостановке поставок только одной модели линз, тогда как в госсреестре значатся 134 наименования линз.

Минпромторг России ранее приводил данные, что в 2022 году объём производства контактных линз в стране увеличился примерно на 30% по отношению к предыдущему году. В ведомстве заявили, что в случае прекращения поставок контактных линз Johnson & Johnson оперативно будет рассмотрен вопрос включения продукции бренда в перечень параллельного импорта.

Тем не менее, маркетплейсы сообщили об увеличении спроса на контактные линзы с 24 мая. Однако значительный рост цен на линзы они отрицают.