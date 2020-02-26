KIA Rio — лидер продаж новых автомобилей по итогам 2019 года

Автомобили LADA Granta и LADA Vesta, соответственно, разделили 4 и 5 место. Далее в топ-10 расположились: Volkswagen Polo (6 место), Toyota Camry (7), Renault Logan (8), Skoda Rapid (9), Renault Duster (10).

Картина лидеров продаж в Сибирском федеральном округе выглядит иначе. По данным «Автостат.Инфо», в 2019 году самой продаваемой моделью в СФО стал KIA Rio, на втором месте — Hyundai Creta, на третьем — LADA Vesta. Соревнование между двумя корейцами и моделями LADA продолжилось и в январе 2020-го. Сейчас тройка призеров в СФО выглядит так: KIA Rio, Hyundai Creta, LADA Granta.

Напомним, что рынок продаж новых легковых автомобилей в Новосибирской области в 2019 году вырос на 8,6%, в то время как по России он сократился на 2,3%. Сейчас рынок новых автомобилей в Сибири продолжает расти. По данным агентства «Автостат», в январе 2020 года в Сибири реализованы 6,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 1,3% больше, чем в январе 2019 года. По итогам прошлого года рынок СФО продемонстрировал положительную динамику (+4,4%, реализованы 106,8 тысячи автомобилей).

В общероссийском же зачете по итогам 2019 года самой продаваемой моделью стала LADA Granta, чья реализация выросла на 28% и составила 135831 автомобиль (+28%). Второе место занимает LADA Vesta с показателем 111459 машин (+3%), включая 55338 универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. Третий результат показала KIA Rio — 92475 реализованных автомобилей (-8%).

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